Chiara Ferragni nell’hotel panoramico a Marbella: quanto costa una notte vista mare Chiara Ferragni si trova in Spagna per motivi di lavoro e di piacere. Dopo Siviglia, si sta concedendo alcuni giorni di vacanza a Marbella in un hotel da sogno vista mare.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni nell’hotel immerso nel verde a Marbella

Dopo aver partecipato alla sfilata di Dior a Siviglia, Chiara Ferragni si sta concedendo alcuni giorni di vacanza a Spagna. La nota influencer si trova a Marbella in uno storico hotel vista mare. Immerso nel verde e con una storia leggendaria alle spalle, l'hotel di Chiara Ferragni a Marbella è una vera e propria icona dell'ospitalità spagnola. Scopriamo quanto costa il soggiorno della famosa imprenditrice italiana.

Il Marbella Club Hotel · Golf Resort & Spa a Marbella

Chiara Ferragni in uno degli hotel più iconici al mondo

Chiara Ferragni ha condivise diverse immagini che la ritraggono nell'hotel più famoso di Marbella e tra i più iconici al mondo, il Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa a Marbella. La nota influencer sta dimostrando di apprezzare molto lo stile mediterraneo dell'albergo che ha una storia leggendaria alle spalle.

Chiara Ferragni immersa nel verde del Marbella Club Hotel · Golf Resort & Spa a Marbella

Il Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa a Marbella è uno storico hotel del sud della Spagna nato come residenza privata del principe Alfonso von Hohenlohe. Inizialmente la struttura comprendeva solo la Finca Santa Margherita a Marbella, immersa nella pineta. Col tempo la dimora è divenuta un albergo per poi espandersi in un complesso più alto.

Il Patio, il ristorante del Marbella Club Hotel · Golf Resort & Spa

Diverse sono le celebrità dello spettacolo internazionale, come Brigitte Bardot, che hanno alloggiato al Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa, famoso anche per i suoi party. Oggi l'hotel accoglie il jet set mondiale con i suoi servizi cinque stelle lusso e le architetture uniche immerse nel verde.

Chiara Ferragni mangia paella al Marbella Club Hotel · Golf Resort & Spa

Quanto costa il soggiorno di Chiara Ferragni a Marbella

Per la sua vacanza a Marbella Chiara Ferragni ha scelto di alloggiare in una vera e propria istituzione dell'ospitalità spagnola. Lo storico Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa offre diverse tipologie di alloggi, dalle camere fino alle ville più esclusive.

La villa Bel Air del Marbella Club Hotel · Golf Resort & Spa dove dorme Chiara Ferragni

Chiara Ferragni per il suo soggiorno a Marbella ha optato per una splendida villa con giardino e piscina privata dell'albergo. Si tratta di Bel Air ed è il migliore alloggio dell'hotel. Si tratta di una villa di 223 metri quadrati con tre camere da letto e tre bagni.

Il giardino della villa Bel Air

La villa Bel Air offe ai propri ospiti un giardino privato e una piscina riscaldata posizionata al centro dei giardini del resort. La struttura interna si sviluppa su due livelli ed è circondata da banani e palme.

La piscina della villa di Chiara Ferragni a Marbella

Tre camere da letto e tre bagni caratterizzano la villa che gode di soffitti a doppia altezza con travi a vista. In ogni angolo dell'alloggio la vita sugli alberi, la piscina verde smeraldo e il giardino di erbe aromatiche adiacente alla villa è mozzafiato.

Il salotto a doppia altezza della villa Bel Air

La villa Bel Air rappresenta il meglio del lusso del Marbella Club con arredi unici realizzati da artigiani locali e servizi esclusivi. Il soggiorno in questa struttura parte da 6.000 euro a notte.