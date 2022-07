Chiara Ferragni, vacanze romane in famiglia: il tour della Capitale è in abito cut-out I Ferragnez sono a Roma. Chiara Ferragni ha scelto un look comodo ma trendy per il primo giorno di tour in città (ovviamente griffato e con accessori di lusso).

A cura di Giusy Dente

Vacanze romane, per i Ferragnez: la famiglia al completo si trova nella Capitale e i quattro stanno alloggiando in uno degli alberghi più lussuosi della città. Hanno scelto una struttura panoramica con vista mozzafiato, l'Hotel Eden. Sicuramente l'imprenditrice ha in programma momenti di svago e divertimento, ma anche appuntamenti di lavoro. Poco dopo il suo arrivo, infatti, ha incontrato Maria Grazia Chiuri: la stilista italiana (direttrice creativa di Dior) ha così fatto la conoscenza dei piccoli Leone e Vittoria. Baby V in passato ha avuto modo di conoscere anche Donatella Versace. In tenuta casual, i Ferragnez hanno fatto una passeggiata in città scoprendone le meraviglie: Fori Imperiali, i capolavori di Galleria Borghese, Fontana di Trevi e poi una bella cenetta da Matricianella coi piatti tipici locali.

in foto: abito Philosophy di Lorenzo Serafini

Il look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto un look griffato con accessori di lusso, per la sua prima serata romana. Ha indossato un abito color prugna firmato Philosophy di Lorenzo Serafini: è un dress midi aderente con spalline sottili, tagli cut-out sotto al seno, dettagli incrociati sulla schiena e orlo scanalato. Il prezzo originale è 485 euro, ma non è più presente sul sito ufficiale della Maison. Diversi rivenditori online lo vendono a un prezzo ribassato.

in foto: sandali Alexander Wang

Lo ha abbinato ai sandali Dahlia 50 in Capretto di Alexander Wang: hanno il tacco basso e sono impreziositi da una lettera di strass posizionata sui cinturini incrociati. Sul sito ufficiale del brand costano 480 euro. Per completare il look, ha aggiunto un'immancabile borsa griffata. È la Re-Edition 1995 Brushed Leather Medium Handbag di Prada: costa 2500 euro.

in foto: borsa Prada

Look comodi anche per il resto della famiglia. Mentre Fedez era in total black con scarpe da ginnastica, Leone e la sorellina Vittoria avevano look bianchi coordinati, con sandali. Camicia e shorts per il primogenito e abitino per la piccola di casa, con tanto di bavaglino griffato (firmato Versace). Chissà dove faranno tappa nelle prossime ore!