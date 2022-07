Leone con la camicia-ananas, Vittoria diva in bianco: i baby Ferragnez incontrano Maria Grazia Chiuri I Ferragnez sono a Roma e, tra visite al museo e adorabili siparietti familiari, ne hanno approfittato per incontrare Maria Grazia Chiuri, la direttrice creativa di Dior. Per Leone e Vittoria si tratta di una prima volta e, come da tradizione, per loro sono stati scelti dei look adorabili e trendy.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez non hanno ancora dato il via alle loro vacanze estive ma praticamente ogni weekend lo stanno passando fuori. Nell'attesa di trasferirsi a Ibiza per tutto il mese di agosto, Chiara Ferragni e Fedez sono volati a Roma (dove il rapper è probabilmente alla prese con un nuovo progetto lavorativo) e ad accompagnarli non potevano che esserci anche i piccoli Leone e Vittoria. I due fratellini sono sempre più uniti, affiatati e adorabili e non perdono occasione per rivolgere broncetti e sorrisi in camera ogni volta che diventano protagonisti delle Stories dei genitori. Le ultime ore per loro sono state ricche di "prime volte": oltre a essere rimasti estasiati di fronte i capolavori di Galleria Borghese (il primo museo che hanno visitato fianco a fianco), hanno anche conosciuto un'altra delle loro "zie" fashion.

Il primo incontro con la stilista di Dior

Leone e Vittoria non sono dei bambini "comuni" e non solo perché sono diventati delle star fin da piccoli, a differenza dei loro coetanei hanno avuto la possibilità di conoscere delle "zie" famosissime e super fashion. Dopo aver conosciuto Donatella Versace, stilista che ha vestito la mamma e il papà in diverse occasioni importanti, ora è stato il turno di Maria Grazia Chiuri, la direttrice creativa di Dior. Quest'ultima condivide un rapporto profondo e speciale con Chiara (basti pensare al fatto che ha firmato i suoi abiti da sposa per il matrimonio a Noto) e non poteva che trasformare in un evento il primo incontro con i piccoli di casa Ferragnez. La stilista ha giocato con loro e ha posato per un adorabile scatto "di famiglia", dando prova di considerarli già veri e propri divi.

Leone e Vittoria con Maria Grazia Chiuri di Dior

I look estivi di Leone e Vittoria

Il primo incontro dei baby Ferragnez con Maria Grazia Chiuri non poteva che essere all'insegna del glamour. Leone è apparso super trendy con bermuda di jeans e camicia "esotica" decorata con degli ananas all-over, completando il tutto con dei sandali a doppia fascia, uno dei must-have del momento. La piccola Vittoria, invece, si è trasformata in una diva con un abitino di cotone total white, un modello a girocollo e con la gonna a ruota leggermente traforata. Il dettaglio che non poteva mancare? La mollettina tra i capelli, questa volta in azzurro pastello. Insomma, Leo e Vitto stanno crescendo e diventano giorno dopo giorno sempre più fashion proprio come i loro genitori.

