Chiara Ferragni e Fedez a Roma: quanto costa l’hotel con vista unica sulla città Chiara Ferragni e Fedez sono a Roma e alloggiano in uno dei migliori hotel di lusso della città con vista mozzafiato dal Quirinale alla Basilica di San Pietro.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni e Fedez in visita a Roma

Chiara Ferragni ha raggiunto coi figli Fedez, che si trova a Roma per motivi di lavoro. La nota influencer visita spesso la Città Eterna e per il suo soggiorno romano non è la prima volta che sceglie uno dei migliori albergo di lusso della città con vista mozzafiato dal Quirinale alla Basilica di San Pietro. Vediamo quanto costa una notte nell'albergo panoramico di Chiara Ferragni e Fedez a Roma.

Chiara Ferragni e Fedez all’Hotel Eden

Chiara Ferragni è con Fedez e i figli a Roma. Durante la loro visita nella Città Eterna i Ferragnez ne hanno approfittato per girare in città, rilassarsi in albergo ma anche per fare alcuni importanti incontri tra lavoro e piacere. Per il loro soggiorno romano Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto l'Hotel Eden che con i suoi 130 anni di storia è uno delle strutture più iconiche della città.

Chiara Ferragni e Fedez all’Hotel Eden a Roma

L'Hotel Eden è uno storico albergo romano, costruito nel 1889. È stato il primo albergo di Roma dotato di ascensore, elettricità, riscaldamento e acqua corrente ed è per questo che è sempre stato una delle destinazioni preferite in città tanto da essere definito nel manuale di Murray "Il miglior hotel di Roma, con viste mozzafiato sulla città e sulla campagna circostante".

Il panorama dalla terrazza dell’Hotel Eden

Nonostante nel 2019 l'Hotel Eden abbia festeggiato i suoi 130 anni di storia, l'albergo oggi offre ancora i migliori servizi di lusso che si possano chiedere oltre a camere con vista mozzafiato ed ambienti eleganti. Nel 2017 infatti la struttura è stata interessata da un importante piano di ristrutturazione che ha ammodernato tutto l'albergo per dare inizio ad un nuovo capitolo nella storia dell'ospitalità romana come unico hotel romano della Dorchester Collection.

Chiara Ferragni sul terrazzo dell’Hotel Eden

L'Hotel Eden offre diverse tipologie di camere molte delle quali godono di una vista mozzafiato su Roma. Si passa dalle camere standard fino alle suite con area salotto e terrazzo privato in cui rilassarsi e ammirare la città.

Una delle suite con vista dell’Hotel Eden

Dalle immagini condivise sui social da Chiara Ferragni e Fedez non sappiamo di preciso in quale stanza abbiano alloggiato i Ferragnez. Probabilmente si tratta della Suite Aurora Terrace dell'Hotel Eden Rome che offre una propria terrazza privata e che ha un costo che va oltre i 3.700 euro a notte.