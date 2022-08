Diletta Leotta brilla al compleanno: spegne le candeline in abito di cristalli con maxi scollatura Diletta Leotta ha scelto un abito scintillante con scollatura mozzafiato, per brillare nel giorno del 31esimo compleanno trascorso con amici (tra cui Elodie).

A cura di Giusy Dente

Il 16 agosto è il compleanno di Diletta Leotta: per l'occasione ha radunato gli amici più cari e con loro ha festeggiato il grande giorno a Porto Cervo, in Sardegna. La conduttrice ha organizzato prima una giornata a bordo piscina, poi in serata è stata la volta di un party esclusivo, con immancabile spegnimento delle candeline davanti alla torta. Hanno preso parte ai festeggiamenti anche la cantante Elodie (le due hanno trascorso insieme anche alcuni giorni in Puglia) e la campionessa di scherma Rossella Fiamingo; era presente anche Giacomo Cavalli, il modello con cui la 31enne avrebbe una storia da alcuni mesi.

Auguri Diletta!

Quest'anno compleanno senza polemiche, per Diletta Leotta. L'anno scorso il grandioso party organizzato in occasione dei 30 anni, aveva sollevato non poche critiche. La festeggiata aveva chiamato per l'occasione musicisti, ballerini, artisti circensi e non erano affatto piaciute le "ragazze lampadario", animatrici che facevano intrattenimento con un paralume sulla testa. Ad attirare l'attenzione era stato anche il vestito mozzafiato della conduttrice: un minidress aderente tempestato di cristalli e con maxi scollatura a cuore, firmato Claudio Di Mari.

Anche quest'anno la biondissima conduttrice ha scelto di brillare, nella serata a lei dedicata. Dopo una giornata in piscina trascorsa con gli amici, hanno proseguito tutti insieme la giornata in un locale. La festeggiata ha indossato un abitino azzurro scintillante con maxi scollatura per spegnere le candeline di una torta, scherzosamente indirizzata a una 13enne!

in foto: abito Dan More

Diletta Leotta brilla al party di compleanno

Il mini dress sembrerebbe firmato Dan More, luxury brand italiano che la conduttrice ama particolarmente e di cui ha spesso indossato le creazioni. Come lei, anche altre influencer e e celebrities: per esempio l'abito di specchi con schiena nuda di Mariasole Pollio per l'ultima puntata di Battiti Live, quello total white con maxi spacco e cut-out sul seno di Cecilia Rodriguez, quello da pantera con spalline gioiello di Michelle Hunziker. L'abitino della neo 31enne sembra quello della Collezione Privé: presenta scollo drappeggiato a U davanti e sulla schiena, taglio simmetrico, piccoli spacchi laterali. È impreziosito da maglia in metallo argento con scintillanti cristalli Swarovski azzurri. Costa 2970 euro. Impossibile passare inosservata!