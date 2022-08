Elodie con i ricci naturali e l’abito in maglia nude: cambia stile per la vacanza con Diletta Leotta Le foto di Elodie e Diletta Leotta a cena insieme sono diventate virali: le due donne sfoggiavano look di tendenza e, da brave amiche, sfoggiano le stesse scarpe!

Un tramonto estivo, un viaggio in macchina tra amici e una cena in compagnia: Elodie si gode queste giornate estive in totale relax. La cantante si trova in Puglia dove ha incontrato un'amica speciale: Diletta Leotta. Le foto delle due a cena insieme sono diventati virali: sorridenti e rilassate, trascorrono una serata all'insegna del divertimento e dello stile. Completo griffato per la conduttrice tv, abito in maglia per la cantante: ma da brave amiche indossano…le stesse scarpe!

Il look estivo di Elodie

Elodie è una vera icona di stile: i tempi dei capelli rosa sono lontanissimi e negli anni ha maturato un'estetica sempre più glamour e sofisticata, tra abiti aderenti e onde retrò nei capelli. Negli ultimi tempi, insieme allo stylist Lorenzo Posocco, ha scelto di tornare agli anni Duemila nei suoi look: minigonne, pantaloni a vita bassa, top reggiseno e treccine. Per le vacanze estive ha scelto ancora di cambiare look: per la cena con Diletta Leotta ha indossato un abito in maglia leggera aderente e scivolato, completando l'outfit con gioielli dorati e sandali rasoterra arancioni. Per quanto riguarda i capelli ha scelto di lasciarli al naturale, con ricci morbidi e vaporosi sulle spalle.

Tra Elodie e Diletta Leotta c'è un rapporto speciale: l'anno scorso la cantante era alla festa di compleanno della conduttrice sportiva e ha anche intonato un brano per lei. Le due vip hanno condiviso sui social le foto della "rimpatriata", dove gareggiano con i look di tendenza: Diletta Leotta ha scelto un completino aderente con crop top e gonna a tubino di Fendi, completato da sandali rasoterra aperti e una borsa Louis Vuitton color rosa acquerello. Da brave amiche hanno sfoggiato identici dettagli: la manicure coordinata sui toni del nude e mules flat, arancio per Elodie e nude per Diletta Leotta. Festeggeranno Ferragosto insieme?