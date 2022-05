Cecilia Rodriguez sensuale in total white: l’abito ha maxi spacco e cut out sul seno Cecilia Rodriguez ha scelto il total white, per un look da sera glamour e sensuale: la sorella di Belen sa sempre come imporsi e come essere di tendenza.

A cura di Giusy Dente

Il Festival di Cannes ha visto la partecipazione, sul red carpet e alle premiere, non solo di registi e attori. Oltre al mondo cinematografico, la kermesse ha ospitato modelle e influencer, alcuni al loro debutto. È stata per esempio la prima volta di Khaby Lame, giunto sul fatidico tappeto rosso con un gilet tecnologico con inserti digitali. C'era anche Paola Turani, un volto non nuovo al Festival. Quest'anno ha incantato tutti con un abito principesco che ha riscosso molto successo tra i suoi follower, che incuriositi le hanno chiesto come mai lei ed altre influencer fossero presenti a Cannes. Ha spiegato che solitamente l'invito arriva dagli sponsor e dai brand coinvolti nell'evento. Oltre a lei c'era anche Cecilia Rodriguez, sensuale e glamour con un abito arancione con maxi spacco.

Cecilia Rodriguez è sempre alla moda

La sfilata a Cannes è stata una grande emozione per Cecilia Rodriguez, che rientrata in Italia ha avuto modo di rispondere alle tante curiosità dei suoi fan e follower, ma è poi stata subito catapultata a un altro evento. Come sempre, ha sfoggiato un look glamour e alla moda impeccabile. L'influencer nonostante abbia all'attivo alcune partecipazioni televisive, è molto vicina da sempre al mondo fashion: è questo il settore che sente davvero suo. A Fanpage.it ha rivelato di avere in mente il lancio di una propria linea di abbigliamento, caratterizzata dallo stile hippie chic che così tanto ama.

La sorella di Belen sa imporsi con originalità e sa scegliere in modo accurato accessori di tendenza, ma è anche una fan dei look casual, comodi e colorati. Nelle occasioni glamour il suo stile diventa invece sensuale e femminile.I l suo ultimo outfit è un total white, un abito a maniche lunghe con maxi spacco vertiginoso e ulteriormente impreziosito da oblò con doppio cut out sul décolleté, che lascia il seno coperto solo da una fascia. Ha completato il look con un paio di sandali firmati Giuseppe Zanotti. L'abito è una creazione firmata Dan More, realizzata in tessuto fasciante e dalla vestibilità estremamente aderente. Sul sito ufficiale del brand costa 1170 euro.

Il marchio è gettonatissimo tra le celebrities. Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen lo amano particolarmente e ne sfoggiano spesso gli abiti. Ma non sono le sole. In poco tempo si sono lasciate conquistare dallo stile moderno, colorato, scintillante e glamour di Daniele Morena anche Michelle Hunziker, Rihanna, Alicia Keys, Lady Gaga, Miley Cyrus, Katy Perry. Lo stilista punta molto proprio sull'elemento cut out, i tagli sul décolleté e lungo la silhouette che sono il must have del momento. A Cecilia Rodriguez non poteva sfuggire questa tendenza.