Cecilia Rodriguez a Cannes osa con il maxi spacco (e un cristallo sulla fronte) Il Festival di Cannes è alle battute finali: sul red carpet di Mascarade ha sfilato Cecilia Rodriguez, sensuale e glamour con un abito arancione brillante.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Cannes si avvia alla sua conclusione: sabato 28 maggio verranno proclamati i film vincitori. Proseguono nel frattempo i red carpet, pieni di star internazionali. Alla prima del film Mascarade era presente anche l'influencer Cecilia Rodriguez, che ha sfilato sul tappeto rosso con un abito arancio brillante e gioielli molto particolari: avete notato la pietra scintillante sulla fronte?

Cecilia Rodriguez con l'abito asimmetrico a Cannes

La sorella di Belén Rodriguez sta vivendo un momento magico: venerdì 27 maggio è stata invitata al Festival di Cannes per la prima del film Mascarade: per l'occasione ha sfoggiato un abito asimmetrico con una spallina morbidamente scesa sul braccio e un maxispacco laterale. L'abito esaltava la sua figura grazie al drappeggio sul punto vita, ma a spiccare era sopratutto la tinta brillante: l'arancione, il colore moda dell'estate 2022.

Cecilia Rodriguez a Cannes

Cecilia Rodriguez sfoggia il gioiello da fronte

Per completare il look l'influencer ha scelto accessori gold: sandali con tacco alto e listini sottili sul piede e gioielli dorati. Ha lasciato i capelli sciolti sulla schiena, tirando indietro alcune ciocche per scoprire il viso mettendo in risalto il make up in toni caldi e gli orecchini pendenti scintillanti. Ma il dettaglio più originale è sicuramente il piccolo brillante sulla fronte: un insolito punto luce "fissato" in modo invisibile con un fermaglio tra i capelli. Scommettiamo che lancerà la tendenza?