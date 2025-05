Irina Shayk a Cannes tra piume e cristalli: è la diva dark del red carpet

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Irina Shayk a Cannes

Parata di celebrities anche nella terza serata del Festival di Cannes, dedicata a "Dossier 137", il nuovo lungometraggio del regista tedesco Dominik Moll con protagonista una Léa Drucker. Erano presenti Andie MacDowell e Diane Kruger, ma ha sfilato sul red carpet serale anche la modella Irina Shayk, che ha incantato tutti con un total black di piume e cristalli.

Irina Shayk torna a Cannes

L'avevamo lasciata pochi mesi fa al Carnevale di Rio De Janeiro: la supermodella russa aveva partecipato al famoso evento con un look curatissimo in ogni dettaglio, un costume blu interamente rivestito di cristalli con ali e maxi copricapo, in perfetto stile da parata. Ma un red carpet è tutt'altra cosa e Irina Shayk sa come imporsi. L'anno scorso a Cannes l'avevamo vista con un total black di pelle, un outfit che quest'anno sarebbe stato impossibile. L'organizzazione della kermesse, infatti, ha imposto agli ospiti un dress code più rigido. No a strascichi eccessivamente lunghi che rendono difficile la gestione del red carpet e ostacolano il flusso degli ospiti, ma soprattutto no al nudo "per motivi di decenza". Si sta assistendo, in effetti, a scelte di stile meno audaci, ancora all'insegna di trasparenze, spacchi e scollature, ma senza eccessi di "pelle scoperta" come era stato in passato.

Irina Shayk in custom Elie Saab

Irina Shayk come il cigno nero

Le sfilate di Irina Shayk sono caratterizzate dalla sua perfetta padronanza della passerella, calcata con sicurezza e personalità, con sguardo fiero e magnetico che cattura immediatamente gli sguardi. Nella terza serata del Festival di Cannes ha proposto un look di grande impatto, diverso dai precedenti. Dopo l'outfit firmato Armani Privé del red carpet inaugurale e quello sofisticato ed elegantissimo di Yves Saint Laurent della collezione Autunno/Inverno 1988-89, la scelta è caduta su qualcosa in stile dark.

Irina Shayk indossa gioielli Marli New York

È un look che coniuga glamour e carattere: l'abito nero strapless è impreziosito da una lavorazione in piume e cristalli che danno un effetto tridimensionale, con gonna che si chiude in uno strascico, guanti trasparenti da diva. La modella ha completato il tutto con un intramontabile rossetto rosso, capelli effetto wet e gioielli Marli in onice nero e diamanti. La collana, il bracciale e l'anello fanno parte della collezione A New York Affair: High Style Jewelry, il perfetto tocco di eleganza e luce.