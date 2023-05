Irina Shayk a Cannes 2023 col micro top incrociato: il look di pelle scopre gli addominali Ieri sera a Cannes 2023 si è tenuta la prima del film Firebrand (Le Jeu De La Reine) e tra le star che hanno calcato il red carpet c’era Irina Shayk. La modella ha osato con la sua femminilità, mettendo in mostra gli addominali con un look di pelle.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 76esima edizione del Festival di Cannes, uno degli eventi più attesi del mondo del cinema che fino al prossimo 27 maggio vedrà registi e attori presentare in anteprima mondiale i loro film. Nel weekend il red carpet è stato letteralmente invaso dalle star, da Leonardo Di Caprio a Naomi Campbell, fino ad arrivare all'italianissima Giulia De Lellis. Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Irina Shayk, protagonista di ben due serate. Se lo scorso sabato ha sfilato al fianco di Riccardo Tisci in un principesco abito di tulle firmato Armani Privé, ieri per la prima di Firebrand (Le Jeu De La Reine) ha lasciato spazio alla sensualità mettendo in mostra gli addominali.

Chi ha firmato il look di pelle di Irina Shayk

Ieri sera a Cannes si è tenuta la prima di Firebrand (Le Jeu De La Reine), il film diretto dal regista brasiliano Karim Ainouz che racconta le vicende di Catherine Parr, regina consorte e sesta moglie di Enrico VIII d’Inghilterra. Oltre ai protagonisti Jude Law e Alicia Vikander, sul red carpet hanno sfilato diverse star di fama internazionale. Irina Shayk, in particolare, ha attirato tutti i riflettori su di sé con un look audace e iper femminile. Ha puntato tutto sull'originalità del brand Mowalola, sfoggiando un look di pelle total black della collezione F/W 2023-24. Ha abbinato una lunga gonna a sirena a vita bassissima a un micro top incrociato sul seno che ha lasciato in bella vista gli addominali scolpiti.

Irina Shayk in Mowalola

Irina Shayk con trucco naturale

A completare il tutto non poteva mancare un tocco sparkling: la modella ha infatti arricchito l'outfit dark in total leather con una collana tempestata di cristalli scintillanti firmata Messika, per la precisione il modello che riprende l'iconografia dell'Akh-Ba-Ka egiziano. Irina è riuscita a sorprendere il pubblico anche col make-up: niente trucco marcato, brillantini, smokey eyes o eye-liner, ha preferito lasciar trionfare la semplicità rimanendo praticamente al naturale. Nonostante ciò, è apparsa ugualmente meravigliosa, a prova del fatto che non ha bisogno di particolari artifici per essere una vera e propria icona di bellezza.