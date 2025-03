video suggerito

Irina Shayk vestita di cristalli e piume è la stella più brillante del Carnevale di Rio di Janeiro La supermodella russa ha partecipato al famoso Carnevale brasiliano, a di Rio de Janeiro, con un costume scintillante.

A cura di Giusy Dente

Dopo aver calcato le passerelle della Settimana della moda di Milano (sfilando per Dolce&Gabbana, Tod's e Ferrari), Irina Shayk è volata in Sud America, per prendere parte a uno degli eventi più conosciuti al mondo. Ha partecipato al famoso Carnevale di Rio de Janiero, in Brasile, un'occasione celebrata in grande stile ogni anno con eventi all'insegna di danze, sfilate in costume, carri allegorici, musica. La movida carnevalesca è cominciata il 28 febbraio e si andrà avanti fino all'8 marzo. La supermodella si è unita ai festeggiamenti.

Irina Shayk al Carnevale di Rio

Irina Shayk si è unita ai ballerini e ai musicisti della sfilata in costume del Carnevale di Rio, per le strade della città. La supermodella russa, 39 anni, ha fatto il suo debutto al Sambodromo, in qualità di ospite d’onore della scuola di samba Beija-Flor (tra i principali vincitori del Carnevale di Rio con all'attivo 14 titoli). Lo show era un omaggio a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, molto conosciuto nel Paese col nome di Laíla, scomparso nel 2021 dopo aver dedicato la sua vita proprio all'organizzazione del Carnevale carioca.

In ogni edizione, le migliori scuole di samba del Paese si esibiscono di fronte a milioni di spettatori al Sambodromo, dinanzi a una giuria che valuta non solo l'esecuzione dei ballerini, ma anche ogni costume. Oltre a prendere parte ai festeggiamenti a ritmo di samba, Irina Shayk ha anche voluto vedere da vicino il dietro le quinte del lavoro dei sarti e degli artigiani, che realizzano ogni anno i costumi delle sfilate e danno vita ai carri allegorici.

È stato il suo modo di omaggiare la cultura locale, le tradizioni che hanno reso famoso il Carnevale brasiliano in tutto il mondo. È un evento entusiasmante, frizzante, dove si respira un'energia travolgente. La modella se ne è fatta completamente catturare e ha sfoggiato un look davvero ricco e curato in ogni dettaglio, allineato all'estetica della festa, che prevede un abbigliamento sfarzoso, eccentrico, in colori vivaci e pieni di decorazioni.

Per incarnare lo spirito festoso, la modella ha scelto un costume blu interamente rivestito di cristalli, con immancabile maxi copricapo di piume e ali. Su Instagram si è detta profondamente onorata: "Che grande opportunità essere qui a celebrare la vita e l'amore!".