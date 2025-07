Perché Cardi B ha portato un corvo (vero) alla sfilata Couture di Schiaparelli a Parigi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e fino al prossimo 10 luglio saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni di Alta Moda per la stagione Fall/Winter 2025-26. Ad aprire le danze, come da tradizione, è stata Schiaparelli, che questa mattina ha lanciato in passerella una serie di scenografici look ispirati agli archivi della griffe, tutti firmati dal direttore creativo Daniel Roseberry. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, prima tra tutte Chiara Ferragni, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata Cardi B: per quale motivo ha portato un corvo con lei?

Il look di Cardi B alla sfilata di Schiaparelli

La sfilata Haute Couture di Schiaparelli è sempre un trionfo di surrealismo e originalità e anche nelle ultime ore non ha deluso le aspettative degli appassionati. Come spesso succede agli eventi di moda di questo calibro, sono stati molti gli ospiti famosi che sono stati invitati a seguire lo show direttamente dalle prime file. A essersi distinta con un look davvero sopra le righe è stata soprattutto Cardi B, che ha sfoggiato un appariscente tubino nero dalla scollatura generosa, contraddistinto da una enorme "collana-scultura" che le avvolgeva le spalle realizzata interamente con delle frange di perline. Per completare il tutto ha scelto un paio di guanti neri al gomito in stile diva e dei maxi orecchini di perle.

Cardi B da Schiaparelli

Il significato simbolico del corvo

Il dettaglio che ha sorpreso tutti? Prima di andare a prendere posto nel front-row, Cardi B ha sfilato davanti ai fotografi con un corvo vero sulla spalla. Certo, ad accompagnarla c'era l'addomesticatore che lo teneva attaccato alla catena, ma è chiaro che l'effetto scenografico è stato di grande impatto. Per quale motivo la cantante ha portato con lei il volatile? Si tratta di un riferimento al suo nuovo album intitolato Am I the Drama, in uscita il prossimo 19 settembre, sulla cui copertina posa circondata proprio da una serie di corvi neri.