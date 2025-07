video suggerito

Chiara Ferragni torna alle sfilate Couture di Parigi con il look da quasi 20mila euro Chiara Ferragni è tornata alle sfilate di Haute Couture, lo ha fatto durante la Paris Fashion Week in occasione dello show di Schiaparelli che si è tenuto stamattina. Cosa ha indossato per il grande evento? Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni è tornata alle sfilate di Haute Couture, lo ha fatto oggi a Parigi in occasione dello show della Maison Schiaparelli, che proprio nelle ultime ore ha aperto la Fashion Week dedicata alle collezioni Fall/Winter 2025-26. Era da tempo che l'imprenditrice non partecipava più all'evento, per la precisione da quando alla fine del 2023 era stata coinvolta nello scandalo dei pandori Balocco, ma ora le cose sono cambiate e, oltre ad aver ripreso in mano la sua vita, ha anche ricominciato a presenziare agli appuntamenti di Alta Moda. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Ecco cosa ha indossato per assistere alla sfilata dalla prima fila del front-row.

Il ritorno in bianco di Chiara Ferragni all'Haute Couture

Lo scorso marzo Chiara Ferragni era già tornata alla Fashion Week dopo lo scandalo dei pandori ma si era limitata a partecipare alle sfilate di pret a porter, evitando l'Haute Couture. Ora ha fatto un nuovo passetto in avanti: è volata a Parigi per presenziare agli show di Alta Moda (e teneva così tanto alla cosa da aver trascorso solo pochissime ore con la piccola Lea, la figlia appena nata della sorella Francesca).

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Per l'occasione non poteva che curare il suo look nei minimi dettagli, apparendo chic, sofisticata e super glamour. Ha puntato tutto sul bianco, sfoggiando un mini abito di Schiaparelli con maniche lunghe, camicia corsetto con bottoni gold e gonna-pareo annodata sulla parte inferiore, il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison il vestito viene venduto a 12.000 euro.

Leggi anche Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi: il look da oltre 5mila euro con la camicia con corsetto incorporato

Abito Schiaparelli

La borsa anatomica di Chiara Ferragni

Per completare l'outfit da sfilata Chiara Ferragni ha scelto una serie di accessori a contrasto in oro scintillante (tutti sempre di Schiaparelli), dai sandali col tacco a spillo e intreccio sulla punta ai bracciali maxi e rigidi, fino ad arrivare agli orecchini oversize a cerchio messi in risalto dalla chioma portata dietro le orecchie.

Chiara Ferragni alla sfilata Haute Couture di Schiaparelli

A fare la differenza è stata la borsa, una chicca della Maison che sul sito ufficiale viene descritta come "Portagioie Anatomia", la sua particolarità? Riproduce un viso umano con dettagli anatomici fatti di gioielli, smalto e ottone dorato (prezzo 7.100 euro). Non è forse riuscita a fare concorrenza a Cardi B col suo corvo (vero)?

Borsa Schiaparelli