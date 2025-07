Francesca Ferragni neo mamma di Lea, al posto del fiocco rosa in clinica usa la sciarpa da calcio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni sta vivendo un momento davvero magico ed emozionante della sua vita: nelle ultime ore ha dato il benvenuto a Lea, la seconda figlia nata dal matrimonio con Riccardo Nicoletti. Negli ultimi mesi sui social era apparsa meravigliosa col pancione e al baby shower organizzato dalle sorelle e le amiche aveva dato un piccolo "spoiler" del nome, anticipandone l'iniziale. Solo ora, però, ha rivelato la sua scelta, mostrandosi dolcissima in versione mamma bis a poche ore dal parto. Il dettaglio che non è passato inosservato? Al posto del classico fiocco di benvenuto ha usato un accessorio calcistico.

L'annuncio della nascita di Lea

"Benvenuta Lea", sono state queste le parole usate sui social da Francesca Ferragni per annunciare l'arrivo della sua seconda figlia, nata lo scorso 5 luglio. Ad accoglierla in famiglia non c'era solo papà Riccardo ma anche il piccolo Edoardo, il fratellino di 3 anni che è stato lieto di posare per alcuni scatti social mentre tiene tra le braccia la bimba. Naturalmente a poche ore dal parto in clinica sono arrivate anche le sorelle della neomamma, Chiara e Valentina Ferragni, e Marina Di Guardo, diventata per la quarta volta nonna. Tutte hanno condiviso su Instagram il momento emozionante, festeggiando con entusiasmo la nuova arrivata. Per Chiara, però, è stata una semplice "toccata e fuga", visto che poco dopo è partita alla volta di Parigi per la Fashion Week.

La piccola Lea

L'insolito fiocco di nascita scelto da Francesca Ferragni

Il dettaglio che non è passato inosservato? Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti hanno scelto un insolito "accessorio di benvenuto" per annunciare la nascita di Lea. Solitamente vengono usati i fiocchi rosa o azzurri da appendere alla porta nei giorni successivi al parto, i due neogenitori hanno preferito una sciarpa calcistica, per la precisione quella della Cremonese, la squadra sostenuta dal papà. A commentare con ironia l'accaduto è stata Valentina Ferragni, che sui social ha condiviso un primo piano sulla sciarpa con tanto di didascalia "Papà Riccardo si fa riconoscere anche in ospedale".

La sciarpa calcistica