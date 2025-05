video suggerito

Il baby shower a sorpresa di Francesca Ferragni: rivela il sesso e l'iniziale del nome del bebè Francesca Ferragni è agli sgoccioli della sua seconda gravidanza ed è per questo che le sorelle e gli amici le hanno organizzato un baby shower a sorpresa. Cosa è stato rivelato sul sesso e sul nome del bebè in arrivo?

A cura di Valeria Paglionico

Francesca Ferragni è incinta, lo scorso gennaio insieme al compagno Riccardo Nicoletti e al figlio Edoardo ha annunciato a sorpresa la seconda gravidanza, mostrandosi sui social con un pancino già molto evidente. Ora, a giudicare dalle forme della dolce attesa decisamente evidenti, manca pochissimo al parto e non sorprende che le sorelle Chiara e Valentina, la mamma Marina e gli amici più cari le abbiano organizzato un baby shower a sorpresa. Arrivata al party all'aria aperta insieme al primogenito, Francesca è apparsa meravigliosa come una vera e propria dea della maternità: cosa ha rivelato sul bebè in arrivo?

La festa con dipinti live e torta personalizzata

Ieri sera Francesca Ferragni è diventata protagonista di un baby shower organizzato a sorpresa da amici e familiari. La location scelta per il party è stata un romantico giardino di un palazzo storico milanese, per l'occasione allestito con fiori freschi, candele e gadget a tema. Tra le invitate c'era anche Aunie Frisch, un'artista che ha realizzato un dipinto live della futura mamma che stringe tra le braccia il pancione con accanto Riccardo ed Edo.

Aunie Frisch

Il disegno ha dato il primo "spoiler" sul sesso del bebè in arrivo, confermato successivamente dalla torta personalizzata. Si tratta di un dolce ricoperto di pasta di zucchero bianca ma decorato con macarons fucsia e con la scritta rosa "Baby L.". Francesca ha così rivelato di aspettare una femminuccia che chiamerà con un nome che inizia per "L".

La torta personalizzata

Cosa ha indossato Francesca Ferragni per il suo baby shower

Cosa ha indossato Francesca Ferragni per il baby shower? Sebbene si trattasse di una festa a sorpresa, non si è lasciata cogliere impreparata. Ha esaltato il pancione con eleganza e semplicità, sfoggiando una jumpsuit total black con pantaloni over, spalline sottili e un fiocchetto sotto al seno.

Le sorelle Ferragni con mamma Marina

Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali a ciabattina rasoterra e una tracolla firmata Prada, per la precisione la Re-Edition 2005 con la pouch staccabile (prezzo 1.650 euro). A fare la differenza è stato un accessorio in particolare: la ghirlanda di fiori total pink realizzata dall'artista Aunie Frisch, che proprio quest'ultima ha posizionato sulla testa di Francesca, eleggendola "Milf Queen". A questo punto, dunque, non resta che attendere qualche settimana per ammirare finalmente la sorella di Chiara in versione mamma bis.

Francesca Ferragni in versione "Milf Queen"