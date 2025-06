video suggerito

Chiara Ferragni al compleanno del nipote Edoardo con la t-shirt simbolica: cosa c'è scritto sul petto Ieri sera Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, ha compiuto 3 anni, festeggiando con la famiglia al completo. Cosa ha indossato Chiara per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è rientrata a Milano per il weekend: nei giorni scorsi era stata a Marbella per partecipare a un evento di lavoro ma, dopo essersi mostrata in versione super glamour con un lungo slip dress abbinato a delle infradito raso terra, è tornata in città per presenziare alla festa di compleanno del piccolo Edoardo, il primo figlio della sorella Francesca e del compagno Riccardo Nicoletti. Il bimbo ha compiuto 3 anni e ha spento le candeline in compagnia della famiglia al completo (tra gli invitati, infatti, c'erano sia Marco Ferragni che Marina Di Guardo, ormai da anni separati). Per l'occasione l'imprenditrice non ha rinunciato al suo iconico stile fashion, anche se ne ha approfittato per aggiungere un tocco di ironia.

Il look di Chiara Ferragni per la festa del nipote Edo

Cosa ha indossato Chiara per il compleanno del nipote Edoardo festeggiato sul Lago Maggiore? Lo ha rivelato sui social, dove si è immortalata sorridente e serena al fianco della famiglia al completo. Per lei niente abiti da sera, accessori gioiello o tacchi alti, ha preferito puntare tutto sulla comodità e sullo stile comfy.

Chiara Ferragni con la sorella Valentina e la mamma Chiara

Ha sconfitto il caldo con un paio di shorts in denim nero con cinturone in vita, li ha abbinati a una t-shirt a maniche corte e a una camicia di jeans portata con le maniche scorciate. È rimasta fedele alle scarpe raso terra, optando per un paio di sneakers bianche, modello runner, firmate New Balance.

Chiara Ferragni in versione casual

La t-shirt "con messaggio" di Chiara Ferragni

A fare la differenza nel look di Chiara è stata la t-shirt: un modello crop in azzurro con gli orli a contrasto blu scuro che ha portato senza reggiseno, la sua particolarità? Sul petto è decorata con la scritta "Cries a lot" (letteralmente "Piange molto").

La t–shirt "ironica" di Chiara Ferragni

L'imprenditrice ha condiviso uno scatto con il capo in primo piano e la didascalia "True", lasciando intendere che quella frase la descrive alla perfezione, visto che probabilmente ha la "lacrima facile". Dopo la festa Chiara si è leggermente cambiata, abbinando la t-shirt dal messaggio ironico a una micro gonna gialla goffrata e a vita bassa. In quante prenderanno ispirazione da lei durante l'estate e sfoggeranno un capo capace di fare luce in modo simpatico su un dettaglio intimo della propria personalità?