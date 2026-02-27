L’abito con la schiena nuda di Irina Shayk a Sanremo è riciclato: lo aveva già indossato agli Oscar

Irina Shayk è stata la grande protagonista della terza serata del Festival di Sanremo. In quanti hanno notato che il suo ultimo abito, quello con la schiena completamente nuda, era riciclato?

La terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha visto Irina Shayk nei panni di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Fin dall'arrivo in total white alla conferenza stampa mattutina, la modella ha incantato tutti con la sua bellezza e non ha deluso le aspettative dei fan neppure durante la diretta all'Ariston. Sul palco ha indossato una serie di look fatti di trasparenze, pizzi e scollature maxi e ha preferito arricchirli con una semplice collana "sacra" della collezione personale. Il dettaglio che forse solo in pochi hanno notato? Il vestito con la schiena nuda che ha sfoggiato a fine puntata era riciclato: ecco dove lo avevamo già visto.

L'abito di Irina Shayk è lo stesso degli Oscar 2019

L'ultimo abito indossato da Irina Shayk a Sanremo è una creazione vintage firmata Burberry, un modello total black dalla silhouette aderente con collo alto, maniche lunghe e una profondissima scollatura posteriore che le ha lasciato la schiena completamente nuda. A illuminarlo, solo delle frange d'oro applicate sugli orli delle mani e intorno alla vita. Rispulciando le vecchie foto della modella si scopre che lo aveva già indossato durante uno degli eventi più glamour del mondo dello spettacolo: la cerimonia degli Oscar del 2019, quando calcò l'ambito red carpet del Dolby Theater insieme all'allora compagno Bradley Cooper (che all'epoca era in nomination in coppia con Lady Gaga con A star is born).

Irina Shayk in Burberry

Perché Irina Shayk a Sanremo ha indossato abiti vintage

Chi da Irina Shayk a Sanremo si aspettava sontuosi abiti da sera, gonne pompose, bustier strizzati e maxi gioielli scintillanti probabilmente sarà rimasto deluso ma la verità è che le sue scelte di stile sono state tutt'altro che casuali. Innanzitutto con il trionfo del total black ha dimostrato che l'essenzialità può essere glamour e sensuale, soprattutto se proposta con trasparenze, pizzi e dettagli audaci.

Irina Shayk a Sanremo con la schiena nuda

I look che ha sfoggiato a Sanremo, inoltre, sono tutti d'archivio, dunque sono degli omaggi ai nomi e ai modelli che hanno fatto la storia della moda. I primi tre, in particolare, sono firmati Givenchy ma fanno parte di vecchie collezioni del caro amico ed ex stilista della Maison Riccardo Tisci (quello con le frange dark e multicolor, ad esempio, sfilò sulla passerella della Primavera/Estate 2014). Solo l'ultimo è di Burberry ma anche in questo caso a realizzarlo è stato Tisci, che ha debuttato al timone del brand britannico nel 2018.