Belén e Cecilia Rodriguez insieme a Le Iene: le sorelle si “sfidano” tra total denim e maxi scollatura Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show e sul palco è andata in scena una vera e propria sfida di stile tra la “padrona di casa” Belén Rodriguez e sua sorella Cecilia. Tra look total denim, scollature e maxi spacchi, le due hanno dimostrato di essere icone fashion.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, l'irriverente programma di Italia 1 che quest'anno viene presentato dalla coppia inedita Belén Rodriguez-Teo Mammucari. Ad attirare tutti i riflettori su di sé settimana dopo settimana è soprattutto l'argentina, che sul palco dà il meglio di lei in fatto di stile spaziando tra sensuali completi stringati e look in arancio acceso perfetti per la primavera. Ieri a raggiungerla al timone della trasmissione è stata la sorella Cecilia, che non ha esitato a "sfidarla" a colpi di tacchi a spillo e maxi scollature: ecco cosa hanno indossato le due Rodriguez per l'esclusiva reunion.

Belén Rodriguez segue il trend del total denim

Dopo gli outfit da dark lady delle prime puntate, ora Belén Rodriguez sta lasciando spazio a qualcosa di più primaverile sul palco de Le Iene Show. Ieri sera, ad esempio, ha seguito il trend del total denim con un look firmato David Koma. Ha abbinato una minigonna aderente e con la chiusura laterale a una camicia over (entrambi di jeans e decorati con dei ricami floreali in total white sui lati). Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté bianchi col tacco a spillo di Alevi Milano, mentre in fatto di acconciatura è tornata alla piega liscia ma con la frangia sbarazzina che le cadeva sulla fronte.

Belén Rodriguez in David Koma

A farle "concorrenza" in fatto di stile è arrivata la sorella Cecilia Rodriguez, arrivata sul palco de Le Iene a metà puntata. La "piccola di casa" ha puntato su un sensualissimo total black con un abito a tubino firmato Dan More. Si tratta del modello Black Iconic Panther Long Dress, ha un profondo spacco laterale, una scollatura maxi e strutturata, le spalline sottili decorate con delle fibbie a forma di pantera e lascia la schiena nuda. Anche lei non ha rinunciato ai tacchi alti e, complice la stessa frangia di Belén, sembrava essere la sua fotocopia. Insomma, le sorelle Rodriguez sono vere e proprie icone fashion e di sicuro continueranno a far parlare di loro ancora a lungo.