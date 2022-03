Belén Rodriguez a Le Iene con il look in pelle e la gonna con gli oblò Belén Rodriguez è per la prima volta al timone de Le Iene: con lui sul palco Teo Mammucari. La showgirl in tutte le puntate sta sfoggiando look total black, decisi e sensuali.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez è entusiasta della sua nuova avventura televisiva. La showgirl è sbarcata al timone de Le Iene, realizzando così un sogno di vecchia data, che coltivava sin da quando era arrivata in Italia. Si trova, insomma, in uno dei suoi programmi preferiti: con lei alla conduzione un volto molto amico dello show, Teo Mammucari, che vi ha fatto ritorno a distanza di diversi anni. La coppia sta piacendo molto al pubblico. La Rodriguez sta portando avanti il suo impegno con particolare dedizione, proprio come aveva promesso al suo pubblico nella prima puntata. Nel monologo di debutto aveva detto ai telespettatori: "Prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace". E anche tutto lo stile, a quanto pare: i suoi look sono studiati in ogni minimo dettaglio.

Belén dark lady a Le Iene

Il filo conduttore degli outfit di Belén a Le Iene sembra essere il look stringato total black: una vera dark lady. I capi più sensuali si vanno ad abbinare alla divisa ufficiale del programma, il tradizionale tailleur con camicia bianca, che ovviamente abbiamo visto indossato anche dall'argentina. Accanto a questo, look più personalizzati, tutti firmati David Koma fino a questo momento.

Nella prima puntata aveva ‘copiato' il look di Jennifer Lopez, lo stesso completo stringato indossato dalla cantante agli Mtv VMA’s 2021: crop top nero a maniche lunghe e minigonna nera tempestata di paillettes silver. Poi nella seconda puntata è stata la volta di un completo composto da corsetto e gonna longuette aderente. I dettagli stringati di David Koma sono tornati nella puntata numero 3: un completo di pelle con pantaloni a vita bassa a zampa e top a maniche lunghe.

in foto: camicia David Koma

Belén, il look della quarta puntata

Anche per la quarta puntata de Le Iene, Bélen Rodriguez si è affidata per l'outfit a un brand che a quanto pare ama particolarmente e in cui si riconosce: alle creazioni dello stilista londinese David Koma ha affidato tutti i suoi look del programma. Stavolta si tratta nuovamente di un completo nero, composto però da camicia e minigonna. A differenza degli outfit precedenti, qui non ci sono i caratteristici dettagli stringati, bensì dei ritagli circolari.

in foto: gonna David Koma

Sulla parte inferiore della gonna di pelle ci sono due oblò. Il capo sul sito del brand costa 811 euro a prezzo pieno. La camicia oversize in ecopelle costa invece 1100 euro. Ai piedi, sandali bianchi con tacco quadrato e cinturino alla caviglia. Capelli stavolta raccolti in una coda di cavallo: sul fronte hair look la showgirl sta sperimentando moltissimo. A Le Iene l'abbiamo vista con la frangia, con la chioma liscia e poi mossa, coi ricci e stavolta col raccolto. Ma c'è un trucchetto dietro, un piccolo aiutino! Il suo segreto sono le extension e le parrucche, che le permettono di variare rimanendo sempre impeccabile!