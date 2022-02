Belén Rodriguez a Le Iene imita J.Lo: le stringhe lasciano intravedere il tatuaggio della farfallina Belén Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene, ieri sera ha debuttato su Italia 1 al fianco di Teo Mammucari dando il meglio di lei in fatto di stile. L’argentina ha sfoggiato un completo nero e argento “rubato” a J.Lo e ha lasciato intravedere il tatuaggio-farfallina attraverso le stringhe della minigonna.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata in tv: ieri sera ha debuttato sul palco de Le Iene Show, programma di cui è conduttrice al fianco di Teo Mammucari che le ha permesso di mettere in risalto il suo lato più ironico e irriverente. Per l'argentina si tratta di un sogno che diventa realtà, fin da quando è sbarcata in Italia ha sempre desiderato di presentare la nota trasmissione di Italia 1 ma solo dopo oltre 10 anni di carriera ci è riuscita. Non sorprende, dunque, che nei giorni scorsi abbia documentato con entusiasmo i preparativi sui social, mostrandosi anche con l'iconico completo total black che ha indossato all'inizio della puntata. Nel corso della serata si è poi cambiata e ha lasciato trionfare la sua innata sensualità.

Belén Rodriguez con la gonna scintillante a Le Iene

Per il debutto a Le Iene Belén ha dato il meglio di lei in fatto di stile e sensualità, puntando tutto su un look firmato David Koma. La showgirl ha sfoggiato un completo stringato nero e argento con un crop top a maniche lunghe e una minigonna tempestata di decorazioni di paillettes silver. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant velati e dei décolleté neri con il tacco a spillo gioiello. Qual è il dettaglio che ha reso davvero audace l'outfit della Rodriguez? Le stringhe ai lati della gonna che hanno lasciato intravedere l'iconico tatuaggio a forma di farfallina che ha impresso sull'inguine (e che ormai è passato alla storia).

Le stringhe lasciano intravedere il tatuaggio

Extension e frangia, il segreto dei capelli di Belén

I più attenti avranno di sicuro notato che il look di Belén era stato "già visto" nel mondo dello spettacolo: a sfoggiarlo prima di lei era stata J.Lo agli Mtv VMA's 2021, anche se quest'ultima aveva preferito osare ancora di più lasciando la pelle nuda sotto le stringhe. Per quanto riguarda i capelli, la Rodriguez li ha tenuti sciolti e ondulati, mettendo in risalto sia le lunghezze extra che la nuova frangia a tendina. Qual è il segreto della sua chioma perfetta? Come la stessa argentina ha rivelato qualche giorno fa nel backstage, si serve regolarmente delle extension, capaci di donare un volume extra a ogni acconciatura. Insomma, la Rodriguez è stata promossa a pieni voti, di sicuro la sua esperienza a Le Iene sarà all'insegna del glamour.