Belén Rodriguez a Le Iene osa col maxi spacco: è una dark lady col completo di pelle stringato Belén Rodriguez è assieme a Teo Mammuccari al timone de Le Iene. Per la seconda puntata, la showgirl argentina ha sfoggiato un completo nero con stringhe sia sulla gonna che sul corpetto.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez ha realizzato il suo sogno più grande: condurre Le Iene. Nel monologo della prima puntata la showgirl ha confidato ai telespettatori quanto per lei questo nuovo impegno sia importante, proprio perché rappresenta il coronamento di un sogno nel cassetto di vecchia data, che risale addirittura i lontani tempi del suo arrivo in Italia. Per questo ha giurato al suo pubblico di dare il meglio, in questa nuova esperienza: "Prometto di darvi tutto l’amore di cui sono capace" ha detto. Il programma la vede al timone assieme a Teo Mammuccari, tornato dopo alcuni anni di assenza.

Bélen a Le Iene

L'iconica divisa de Le Iene è d'obbligo per conduttori e inviati e dunque l'ha indossata anche Bélen Rodriguez. La conduttrice l'ha declinata a proprio modo, personalizzando il look total black in una chiave glamour e femminile. Il suo tailleur ha un taglio abbastanza classico, con pantaloni a sigaretta e giacca avvitata con un solo bottone. Lo ha abbinato all'immancabile camicia bianca abbottonata, cravatta nera e a un paio di décolleté con tacco a spillo di Le Silla.

Per il debutto, il tailleur classico ha lasciato il posto a un look molto diverso, che tra l'altro è stato ‘copiato' a una celebre popstar, che aveva indossato lo stesso outfit prima di lei. Si tratta di un completo stringato color argento e nero firmato David Koma composto da crop top a maniche lunghe e minigonna di paillettes. Dalle stringhe laterali si intravedeva l'iconico tatuaggio a forma di farfallina che la showgirl ha sull'inguine (e che ormai è passato alla storia). L'outfit è stato ‘rubato' a Jennifer Lopez, che lo aveva scelto in occasione dei MTV VMA's 2021.

in foto: gonna David Koma

Belén in total black per la seconda puntata

Per la seconda puntata de Le Iene la conduttrice si è nuovamente affidata a David Koma, per il suo look. Ha scelto il total black, un completo di pelle. Il corsetto, dalla silhouette aderente e con spalline sottili, presenta i caratteristici dettagli stringati frontali. Sul sito del brand costa 1124 euro. Lo ha abbinato a una gonna longuette aderente con spacco e allacciatura laterali: il prezzo è 1206 euro.

in foto: corsetto David Koma

Entrambi i capi fanno parte della collezione Resort 2022. Stavolta la showgirl argentina ha lasciato le gambe nude e ha nuovamente optato per i capelli ondulati. La sua chioma impeccabile nasconde un segreto, che ha rivelato lei stessa su Instagram: ha ammesso di utilizzare regolarmente delle extension, per volumizzare le lunghezze e ottenere un effetto pieno sulla testa. La Rodriguez non sbaglia mai un colpo, quando si tratta di look!