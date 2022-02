Belén Rodriguez a Le Iene sempre in total black: sul palco sfoggia solo look stringati Belén Rodriguez è la regina della nuova edizione de Le Iene Show, sul cui palco si è sempre mostrata in versione dark lady. Anche ieri, in occasione della terza puntata, ha scelto un look stringato e total black proprio come nelle scorse settimane.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha realizzato il suo più grande sogno: è stata scelta come presentatrice della nuova edizione de Le Iene Show, sul cui palco affianca il "compagno di viaggio" Teo Mammucari. Ha debuttato esattamente da tre settimane sul palco di Italia 1 ma tanto è bastato per mettere in mostra il suo lato più ironico e irriverente. Naturalmente non ha rinunciato alla sensualità e allo stile glamour che da sempre la contraddistinguono e, puntata dopo puntata, riesce sempre a dare il meglio di lei in fatto di look. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Al timone del programma si è trasformata in una vera e propria dark lady.

Belén con top e pantaloni stringati

Per il debutto a Le Iene Belén aveva "imitato" Jennifer Lopez con la gonna di paillettes argentate, mentre nella puntata successiva aveva optato per un audace completo di pelle da vera guerriera. Nell'appuntamento andato in onda ieri, invece, ha osato con un aderentissimo completo firmato sempre David Koma, stilista che ha firmato tutti i look sfoggiati fino ad ora su Italia 1. Il dettaglio che li caratterizza? Le sensuali stringhe che lasciano la pelle nuda. Questa volta l'argentina ha abbinato un paio di pantaloni aderenti, a vita bassa e a zampa a un top con le maniche lunghe. Le stringhe hanno lasciato sia le cosce che la parte centrale del décolleté scoperta, così da rendere l'outfit dark super sensuale. Chi aveva indossato prima di lei gli stessi pantaloni? Chiara Ferragni durante l'ultima Paris Fashion Week.

I pantaloni stringati di David Koma

Capelli lisci e frangia corta: il nuovo hair look di Belén

Per completare il tutto la Rodriguez ha optato per un paio di sandali neri col tacco a spillo di Ninalilou e per dei gioielli firmati Noon Milan. A fare la differenza è stata l'acconciatura: solo qualche giorno fa la conduttrice aveva dato una spuntatina alla frangetta e, dopo averla abbinata a delle pieghe ondulate nelle scorse settimane, questa volta l'ha esaltata con uno styling extra liscio. Il make-up, invece, era su dei toni naturali, così da evitare di rendere il total look ancora più audace. Insomma, in questa versione dark lady Belén è meravigliosa, di sicuro nelle prossime settimane continuerà a spopolare con la sua innata sensualità.

