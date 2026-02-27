Belén Rodriguez si prepara al duetto di Sanremo con gli anelli da quasi 10mila euro
Belén Rodriguez è a Sanremo da diversi giorni: non solo conduce uno dei programmi di Radio 2 che vanno in onda dallo studio allestito accanto al teatro Ariston, ha anche "prestato" la sua voce a una strofa di Ossessione, il brano con cui Samurai Jay partecipa alla gara. Dopo essere diventata protagonista del video in baby-doll e reggicalze, ieri ha fatto un'apparizione a sorpresa sul palco in total red, incantando tutti con la sua sensualità. Questa sera replicherà l'esperienza, visto che il cantante l'ha voluta al suo fianco insieme a Roy Paci per la cover di Baila di Zucchero. Come si sta preparando?
I nuovi anelli di diamanti di Belén Rodriguez
Dopo l'apparizione a sorpresa sul palco dell'Ariston, Belén Rodriguez questa mattina è tornata sui social postato un breve video in cui ha fatto un primo piano sulla sua mano sinistra. Oltre a mettere in mostra una perfetta manicure dark, ha anche rivelato dei nuovi anelli di diamanti firmati JW24, brand di Riccione che produce e vende gioielli di diamanti e pietre preziose.
All'anulare sinistro Belén ha sfoggiato la fedina Eternity Radiant Prestige in oro 18 ct con diamanti lab grown taglio radiant e piccoli diamanti taglio brillante sui bordi superiore e inferiore. Il prezzo? Si parte da 2.870 euro e si arriva a 3.930 euro (il valore cambia a seconda della grandezza e del peso delle pietre).
Quanto vale l'anello col diamante emerald di Belén
Il secondo anello apparso all'anulare sinistro di Belén Rodriguez è il modello Ghiaccio di JW24: è in oro 18 ct con diamanti lab grown, ha un diamante centrale taglio emerald da 2 ct e diamanti laterali taglio baguettes da 0,50 ct l’uno. La montatura, inoltre, è impreziosita da 8 diamanti taglio princess. Il prezzo è di 3.420 euro. Ogni pezzo del brand è disponibile solo su richiesta e può essere personalizzato con diversi materiali: oro bianco, oro rosa, oro giallo e platino. Belén indosserà i preziosi anche questa sera sul palco dell'Ariston? L'unica cosa certa è che la sua partecipazione al Festival non sta passando affatto inosservata.