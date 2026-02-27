Belén Rodriguez si prepara al duetto di Sanremo con gli anelli da quasi 10mila euro

Belén Rodriguez questa sera sarà sul palco del Festival di Sanremo con Samurai Jay, che l’ha scelta come ospite speciale per il suo duetto. Come si sta preparando all’evento?

Belén Rodriguez è a Sanremo da diversi giorni: non solo conduce uno dei programmi di Radio 2 che vanno in onda dallo studio allestito accanto al teatro Ariston, ha anche "prestato" la sua voce a una strofa di Ossessione, il brano con cui Samurai Jay partecipa alla gara. Dopo essere diventata protagonista del video in baby-doll e reggicalze, ieri ha fatto un'apparizione a sorpresa sul palco in total red, incantando tutti con la sua sensualità. Questa sera replicherà l'esperienza, visto che il cantante l'ha voluta al suo fianco insieme a Roy Paci per la cover di Baila di Zucchero. Come si sta preparando?

I nuovi anelli di diamanti di Belén Rodriguez

Dopo l'apparizione a sorpresa sul palco dell'Ariston, Belén Rodriguez questa mattina è tornata sui social postato un breve video in cui ha fatto un primo piano sulla sua mano sinistra. Oltre a mettere in mostra una perfetta manicure dark, ha anche rivelato dei nuovi anelli di diamanti firmati JW24, brand di Riccione che produce e vende gioielli di diamanti e pietre preziose.

Gli anelli JW24 di Belén

All'anulare sinistro Belén ha sfoggiato la fedina Eternity Radiant Prestige in oro 18 ct con diamanti lab grown taglio radiant e piccoli diamanti taglio brillante sui bordi superiore e inferiore. Il prezzo? Si parte da 2.870 euro e si arriva a 3.930 euro (il valore cambia a seconda della grandezza e del peso delle pietre).

Anello Eternity Radiant Prestige di JW24

Quanto vale l'anello col diamante emerald di Belén

Il secondo anello apparso all'anulare sinistro di Belén Rodriguez è il modello Ghiaccio di JW24: è in oro 18 ct con diamanti lab grown, ha un diamante centrale taglio emerald da 2 ct e diamanti laterali taglio baguettes da 0,50 ct l’uno. La montatura, inoltre, è impreziosita da 8 diamanti taglio princess. Il prezzo è di 3.420 euro. Ogni pezzo del brand è disponibile solo su richiesta e può essere personalizzato con diversi materiali: oro bianco, oro rosa, oro giallo e platino. Belén indosserà i preziosi anche questa sera sul palco dell'Ariston? L'unica cosa certa è che la sua partecipazione al Festival non sta passando affatto inosservata.