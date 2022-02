La frangia più trendy del momento è in formato XXL, lunga e piena La frangia lunga torna ad essere la protagonista di tendenza tra i tagli capelli della primavera 2022: da Belen a Melissa Satta ecco come la indossano le star.

A cura di Federica Ambrogio

Vi ricordate la frangia lunga che portava Anne Hathaway nel film Il Diavolo veste Prada? Ecco, esattamente quella frangia, lunga e piena, è tornata alla ribalta tra le tendenze capelli della primavera 2022. La frangia XXL si porta con qualunque taglio di capelli: per una volta non ci sono limiti e anche chi ha i capelli corti o ricci potrà indossare la frangia lunga più trendy del momento. Geometrica, piena o a tendina, l'unica regola è che la frangia sia lunga e che superi le sopracciglia, sfiorando gli occhi. Sul fattore praticità abbiamo dei dubbi, ma sicuramente è trendy e sensuale.

La frangia lunga della primavera 2022

Per la primavera 2022 torna protagonista tra le tendenze capelli la frangia lunga. Dopo le micro lunghezze e le frange geometriche torna alla ribalta la lunghezza XL: la frangia della primavera 2022 può essere portata a tendina aperta al centro, piena che sfiora la linea delle sopracciglia ma anche come ciuffo laterale extra long. Non ci sono regole precise e soprattutto la frangia può essere abbinata a qualunque taglio di capelli, da quelli più corti e sbarazzini a quelli più lunghi e sinuosi, fino ai capelli ricci. Avete capito bene, anche le ricce questa primavera potranno osare con la frangia, scegliendo un taglio leggero che non appesantisca troppo il viso e che sia di facile manutenzione anche a casa. Lunga e versatile perchè può essere scalata ad hoc, è in grado di valorizzare ogni forma del viso.

Tutte le star con la frangia XL

Recentemente sono tantissime le star che hanno scelto di cambiare look o di tornare alla loro amata frangia. Anne Hathaway per esempio ha sfoggiato nuovamente la frangia lunga e sfilata che portava in uno dei suoi film più celebri, Il Diavolo veste Prada: una frangia sbarazzina abbinata a capelli lunghi e fluenti. Anche Belen ha scelto la frangia lunga e piena, leggermente sfilata che sfiora la linea delle sopracciglia incorniciando lo sguardo. Stessa scelta anche per Melissa Satta che osa con una frangia leggermente più lunga lateralmente e più corta al centro. Lily Collins punta invece sulla leggerezza con una frangia sfilata che si collega al taglio per un look armonioso. Sfoglia la gallery e scopri tutte le star che hanno scelto la frangia XL!