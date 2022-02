Belén Rodriguez diventa Iena: con l’iconico completo nero si prepara all’esperienza da conduttrice Belén Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene Show, sarà al timone del programma al fianco di Teo Mammucari a partire dal 9 febbraio. Sui social ha rivelato i preparativi per questa nuova esperienza, immortalandosi con indosso l’iconico completo total black.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è prontissima per tornare in tv: nelle ultime ore ha annunciato ufficialmente che sarà la nuova conduttrice de Le Iene Show. A partire dal prossimo 9 febbraio calcherà il palco di Italia 1 al fianco di Teo Mammucari e non potrebbe essere più felice, anche perché l'esperienza di sicuro le permetterà di mostrare il suo lato più ironico e irriverente. A diversi mesi di distanza dalla partecipazione a Tu Sì Que Vales, l'argentina sarà ancora una volta negli studi Mediaset. Come si sta preparando? Lo ha rivelato in alcune Stories condivise su Instagram, nelle quali è apparsa elegante e iconica.

Belén Rodriguez prova le coreografie per Le Iene

Nella giornata di ieri sui canali social e sulle reti Mediaset è stato annunciato che Belén Rodriguez sarà al timone de Le Iene al fianco di Teo Mammucari. Dopo essere diventata protagonista di una clip che sponsorizza il programma, sul suo profilo Instagram ha condiviso i preparativi direttamente dal backstage degli studi di Italia 1. Oltre a provare e riprovare le coreografie che verranno realizzate sul palco, la showgirl si è prestata anche alla misurazione degli abiti che indosserà. Sebbene non abbia rivelato nulla sullo stile su cui punterà per l'esperienza inedita, non ha esitato a mostrarsi con l'iconico completo total black da iena al motto di "La vostra iena è pronta".

Belén prova le coreografie per Le Iene

Il primo look da iena di Belén Rodriguez

Il primo look da iena di Belén Rodriguez? Rispetta la tradizione ed è identico a quello sfoggiato da tutti coloro che hanno calcato il palcoscenico del programma almeno per una volta. Alla vigilia del debutto la showgirl ha provato l'iconico completo total black, anche se lo ha personalizzato con un dettaglio glamour e sensuale. Il tailleur è quello classico, ovvero con i pantaloni a sigaretta e la giacca avvitata con un solo bottone, lo ha abbinato a una camicia bianca e a un paio di décolleté neri con un vertiginoso tacco a spillo. L'unico dettaglio in pieno stile iena che mancava? La cravatta total black, anche se probabilmente sul palco non esiterà a sfoggiarla.

