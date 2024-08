video suggerito

Belén Rodriguez e Luna Marì con gli occhiali maxi: mamma e figlia sono identiche Belén Rodriguez è tornata a lavoro dopo le vacanze e ha condiviso alcune foto degli ultimi mesi: tra selfie e scatti delle vacanze, non mancano istantanee dal set dove la conduttrice indossa sempre occhiali da vista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Belén Rodriguez e Luna Marì

Per Belén Rodriguez è stata un'estate in famiglia. La showgirl, che in autunno tornerà in tv con un nuovo programma sul Nove, ha fatto da damigella d'onore al matrimonio tra la sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e poi ha trascorso le vacanze con i figli e con il fidanzato Angelo Galvano nella splendida isola di Albarella. Le voci di crisi, smentite già a inizio agosto, erano tornate a circolare prepotentemente negli ultimi giorni, ma, con uno scatto in cui si intravede la mano del compagno, la conduttrice smentisce la rottura con l'ingegnere milanese. Nel frattempo Belén Rodriguez è tornata a lavoro e non mancano gli scatti dal set, soprattutto dopo il lancio del suo brand beauty Rebeya.

Gli accessori coordinati di Belén Rodriguez e la piccola Luna

Sul set Belén Rodriguez gioca e si diverte tra accessori e momenti beauty. La conduttrice ha condiviso sui social una foto in bianco e nero, probabilmente scattata durante il set di una campagna o di un servizio fotografico, nelle quale sfoggia un paio di occhiali ispirato al modello Aviator o Aviator Optics in pieno stile anni Settanta. Le montature dalla forma ovale, diventate icona di un decennio grazie ad attori del calibro di Robert Redford, sono tornati ad affermarsi come accessorio must have negli ultimi anni, anche grazie a Gwyneth Paltrow, che li ha sfoggiati durante il suo celebre processo. Durante il 2024 gli occhiali anni Settanta sono diventati la tendenza più amata dalle celebrities, prendendo il posto delle montature squadrate. Belén Rodriguez sfoggia un modello di Tom Ford nero, per la precisione il TF 206 01T Maximilion, una delle montature più celebri dell'ex Direttore Creativo di Gucci.

Belén Rodriguez sul set con gli occhiali

Sempre sul suo profilo Instagram, Belén Rodriguez ha condiviso uno scatto della figlia Luna Marì mentre indossa un paio di occhiali da vista rubati forse proprio alla madre. La piccola spesso si diverte a provare gli accessori della madre, con un risultato sempre buffo che la conduttrice condivide con i suoi follower. Mamma e figlia con gli occhiali da vista si assomigliano davvero tanto e, come scrive Belén Rodriguez sui social in riferimento alla figlia: "Ella si que es rebeya" (lei sì che è ribelle).

Luna Marì con gli occhiali da vista