Belén Rodriguez incanta in bianco a Le Iene: l’abito sottoveste si apre con il maxi spacco Belén Rodriguez ha realizzato un sogno conducendo il programma Le Iene Show e ha fatto centro ad ogni look: dopo il nero e i colori accesi, ora sceglie l’eleganza del bianco.

A cura di Beatrice Manca

Mercoledì 11 maggio è andata in onda una nuova puntata del programma Le Iene Show: al timone di questa nuova edizione c'è Belén Rodriguez (in coppia con Teo Mammucari) che ormai da mesi dà prova di ironia e stile. I suoi look, durante questa edizione, sono rimasti coerenti a un'idea di femminilità audace e disinvolta: minidress, intrecci, dettagli cut out e una palette di colori decisi, senza fantasie o stampe. Dagli abiti neri con i cristalli ai minidress pastello, fino a tinte pop come il completino giallo limone: il guardaroba di Belén ha coperto tutte le tendenze di stagione. L'ultimo step? Il bianco, semplice e chic, del nuovo look.

Belén con l'abito sottoveste a Le Iene

Per la nuova puntata del programma Belén ha indossato un abito mozzafiato, semplice e sensuale: uno slip dress in cady elasticizzato bianco con scollatura profonda e maxispacco laterale, enfatizzato con un gioco di contrasti cromatici tra l'abito bianco e i dettagli neri. Per completare il look la conduttrice ha scelto scarpe con il tacco firmate Giuseppe Zanotti: un paio di décolléte nere con cinturino alla caviglia. Non può mancare un tocco sparkling: la conduttrice ha scelto gioielli Damiani, accessoriando l'abito con anelli e un paio di orecchini pendenti. I capelli sciolti, morbidamente sistemati dietro alle orecchie, mettevano in risalto il make up.

abito David Koma

Chi veste Belén Rodriguez a Le Iene

L'abito ancora una volta è firmato David Koma: la stylist Nicole Costi, che cura i look di Belén Rodriguez, ha scelto di puntare sul designer rivelazione inglese per l'intero guardaroba. E non è la sola: David Koma veste oggi tutte le star internazionali, da Beyoncé a Dua Lipa, fino ad Anne Hathaway. L'abito bianco di Belén è in vendita sul sito del brand a 1.454,95 euro. In questa edizione Rodriguez ha davvero fatto centro con i look: cosa ci aspetta per il gran finale?