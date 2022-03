Belén porta la primavera a Le iene con il look giallo limone (che è già un must) Colori accesi e scarpe luccicanti caratterizzano il look giallo limone, con top a fascia e minigonna, scelto da Belén Rodriguez per la nuova puntata de Le iene. Quando costa il suo outfit e chi è lo stilista che l’ha vestita.

Stringhe, cut, spacchi e colori accesi, alternati a outfit total black, caratterizzano lo stile di Belén Rodriguez nell'edizione 2022 de Le iene. La conduttrice argentina quest'anno è arrivata alla conduzione della trasmissione di Italia1 sfoggiando un guardaroba tutto firmato dallo stilista georgiano David Koma, di base a Londra, designer che ha vestito celebrities e star del calibro di Beyoncé, Kendall Jenner, Jennifer Lopez e Cara Delvingne.

Una tra le prime star italiane a indossare il marchio in Italia è stata Elodie che, nel 202o, dopo il successo sanremese con gli abiti Versace, stupì tutto esibendosi sul palco di X Factor con un outfit concettuale firmato Koma e curato dalla stylist Ramona Tabita. Recentemente la stessa cantante ha scelto alcuni capi del designer per il video del nuovo singolo "Bagno a mezzanotte", dove appare super sexy con body, reggicalze e maxi stivali cuissardes.

Chi veste Belén Rodriguez a Le iene

Ora, per la nuova edizione de Le Iene, anche Belén non resiste allo stile del designer georgiano che crea abiti estremamente femminili e contemporanei, con silhouette super fit, spacchi, cut out e dettagli, come stringhe e lacci, rubati al bondage style e alla corsetteria. Già dalla prima puntata della nuova edizione de Le iene, Belén ha mostrato il nuovo stile scelto per la trasmissione: sul palco la Rodriguez dice addio ai mini abiti fantasia o ai vestiti da sera con cut sul seno, per indossare outfit dal sapore rock con capi in pelle nera, pantaloni con stringhe frontali o ancora outfit in total denim, con camicia e mini gonna.

Leggi anche Belén Rodriguez a Le Iene sempre in total black: sul palco sfoggia solo look stringati

Top e minigonna David Koma

Quanto costano gli abiti di Belén a Le iene

Per la puntata numero sette de Le iene, Belén lascia in camerino i capi total black per dare il benvenuto alla primavera con un outfit dal colore vitaminico. Il completo color giallo limone scelto dalla conduttrice è ancora firmato David Koma ed è composto con un top a fascia con spalline sottili e stringhe laterali (su Myhtheresa.com costa 495 euro), abbinato a una minigonna a vita alta dello stesso colore, con dettagli e stringhe frontali ispirate alla lingerie (su Mytheresa.com la gonna costa 900 euro). Per illuminare il look, Belén indossa gioielli Salvini e completa il tutto con un paio di sandali argentati con dettagli sparkling del marchio Ninalilou (il prezzo è 320 euro).