Belén Rodriguez a Le Iene brilla con i cristalli sull’abito: il look scintillante vale quasi 7mila euro Belén Rodriguez ha presentato una nuova puntata de Le Iene Show e ancora una volta ha lasciato tutti senza fiato con la sua bellezza e col suo stile. Ha messo in mostra le gambe con un minidress decorato con i cristalli, abbinandolo a un paio di sandali silver: sapete quanto vale il suo look?

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha realizzato il suo più grande sogno, quello di presentare Le Iene Show e ormai da settimane incanta il pubblico di Italia 1 ogni mercoledì sera. Ieri, il 4 maggio 2022, è andata in onda una nuova puntata del programma e ancora una volta l'argentina ha dato prova di essere incredibilmente ironica oltre che meravigliosa. Come al solito non ha rinunciato allo stile e ha lasciato tutti senza fiato con un minidress decorato con i cristalli con cui ha lasciato le gambe lunghe e snelle in bella mostra. La cosa che in pochi sanno è che il total look dai dettagli scintillanti è tutt'altro che economico: ecco quanto valgono l'abito, le scarpe e i gioielli sfoggiati dalla showgirl.

Il minidress nero coi cristalli di Belén a Le Iene

David Koma è lo stilista su cui Belén Rodriguez ha puntato per la sua prima esperienza a Le Iene Show, è fin dalla prima puntata che ha sfoggiato dei look da lui firmati, esaltando la sua innata sensualità tra stringhe, micro gonne e completi mannish dai dettagli iper femminili. Per la diretta di ieri ha scelto un micro abito in crepe nero impreziosito da una fila di cristalli luccicanti sull'orlo, la cui forma è "curva", così da imitare il movimento delle onde. Si tratta di un modello monospalla (da un lato con una spallina sottilissima, dall'altro strapless), caratterizzato da una gonna cortissima che ha lasciato in bella vista le gambe lunghe e snelle dell'argentina. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 1.880 euro.

Belén sceglie sandali e gioielli griffati

Per completare l'outfit nero dai dettagli scintillanti Belén ha scelto degli accessori griffati. Ha sfoggiato un paio di sandali di Giuseppe Zanotti, per la precisione i Catia argentati a stampa lizard argento, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 625 euro. Ad aggiungere un tocco davvero lussuoso al look sono stati però i gioielli in oro bianco e diamanti, tutti firmati Damiani. A spiccare è stato soprattutto il bracciale, il modello Diorama rigido decorato con dei micro diamanti sul davanti che sul web viene venduto a 4.300 euro. Insomma, per la nuova puntata de Le Iene la Rodriguez ha puntato sul lusso e il risultato è stato spettacolare: in quante sognano di sfoggiare un outfit tanto glamour?