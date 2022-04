Belén Rodriguez cambia stile a Le Iene: sfoggia il completo con il corsetto al posto della giacca Dopo essersi goduta le vacanze pasquali ad Albarella, Belén Rodriguez è tornata in tv con un nuovo look: ha detto addio agli abiti corti e colorati per un sensuale completo total black.

A cura di Beatrice Manca

Dopo aver trascorso le vacanze pasquali all'isola di Albarella (quasi certamente in compagnia di Stefano De Martino) Belén Rodriguez è tornata al lavoro: mercoledì 20 aprile è andata in onda una nuova puntata del programma Le Iene e la conduttrice è apparsa sul palco con un nuovo look. Belén Rodriguez ha detto addio ai minidress nei colori estivi che abbiamo visto nel corso delle scorse puntate – dal vestito giallo limone al babydoll stringato viola – ed è tornata al classico completo total black "da iena" ma con un twist glamour e sensuale.

Il completo bustier di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è una vera e propria icona di sensualità: durante l'ultima puntata delle Iene ha scelto un look total black, un completo composto da pantaloni svasati sul fondo e un top senza spalline, fermato in vita da una cintura scintillante ricoperta di cristalli. Ancora una volta si è affidata a David Koma, lo stilista georgiano basato a Londra che sta spopolando tra le star (tra le sue clienti fisse ci sono Beyoncé, Dua Lipa e Katy Perry). L'intero guardaroba di Belén a Le Iene è firmato David Koma e punta su linee decise e sensuali, tagli cut out, intrecci e dettagli scintillanti.

Il completo di Belén è firmato David Koma

Il completo è già sold out: sul sito del brand top e pantaloni costano rispettivamente 829 euro e 964 euro. Belén ha poi completato il look con un paio di scarpe con il tacco a punta, firmate Ninalilou: si tratta del modello Love, in vendita sul sito al prezzo di 330 euro. Infine ha impreziosito l'outfit con gioielli Damiani, un bracciale sottile e un anello a spirale.

Leggi anche Belén Rodriguez a Le Iene imita J.Lo: le stringhe lasciano intravedere il tatuaggio della farfallina

le scarpe di Belén Rodriguez sono firmate Ninalilou

Belén rilancia le onde sui capelli

Belén Rodriguez non ha cambiato stile solo nella scelta degli abiti, ma anche nell'acconciatura: ha detto addio alla messa in piega super liscia per sfoggiare delle onde mosse e definite, che creano volume sulla chioma castana. Per il make up ha puntato sui toni del bronzo, creando delle sfumature scintillanti sugli occhi e lasciando le labbra più naturali. Le beach waves sono l'acconciatura più cool dell'estate: in quante prenderanno ispirazione dal suo look?