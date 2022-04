Belén Rodriguez e Stefano De Martino, Pasqua in un’isola nascosta: dove si trova l’oasi di vacanza Alcune foto hanno acceso il gossip sul ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez: i tramonti romantici dell’isola di Albarella avranno contribuito?

Le vacanze di Pasqua sono state l'occasione per godersi qualche giorno lontano dalla città, in mete esotiche o immersi nella natura. Le star non hanno fatto eccezione: c'è chi, come Chiara Ferragni, si è goduta la pace del lago di Como insieme alla famiglia e chi, come Elena Santarelli, è fuggita al caldo a Dubai. Ma le vacanze che hanno attirato la curiosità dei social sono quelle di Belén Rodriguez e Stefano De Martino: alcune foto condivise su Instagram dimostrano che i due erano insieme sull'isola di Albarella, una località molto amata dalla showgirl argentina.

L’isola di Albarella, foto dal sito

Dove si trova l'isola di Albarella

L'isola di Albarella si trova tra la laguna del Delta del Po e il mare Adriatico. Di preciso si trova in Polesine, in provincia di Rovigo. L'oasi naturale, compresa nel Parco regionale del Delta del Po, vamta un ecosistema unico al mondo ed è famosa per la sua enorme varietà faunistica: è una meta per appassionati di birdwatching, che qui possono ammirare i fenicotteri rosa, e per chi pratica la pesca sportiva.

Tra il mare, le spiagge e le lagune, l'isola di Albarella negli anni è diventata un richiamo per chi cerca un luogo tranquillo e accogliente, dove immergersi nella natura lontani dalle mete del turismo di massa dell'Adriatico. Il luogo ideale insomma per rilassarsi e ricaricare le batterie. Sull'isola sorgono villette e comprensori di lusso, nati grazie alla holding di proprietà di Emma Marcegaglia (l'ex presidente di Confindustria): tra le case affittabili sul sito ci sono piccole ville con giardino e piscina, molto simili a quelle che compaiono delle storie di Stefano de Martino.

Belén Rodriguez trascorre le vacanze ad Albarella

Tra le migliori "testimonial" dell'Isola di Albarella c'è sicuramente Belén Rodriguez, che considera l'isola il suo "buen retiro", il luogo in cui venire a rilassarsi. Lo scorso anno, dopo la nascita della figlia Luna Marì, la showgirl trascorse un periodo ad Albarella definendo l'oasi "un paradiso". A far drizzare le antenne ai fan della coppia Belén-Stefano è stata una storia di De Martino che immortalava un tramonto, taggando proprio l'oasi di Albarella.

La foto postata sia da Belén che da Stefano de Martino sui social

Subito prima i due avevano postato un'identica foto del figlio Santiago, in giardino con il cane di De Martino. Che la magia dell'isola ci abbia messo lo zampino nel tanto atteso ritorno di fiamma?