Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme per Pasqua, le foto sui social che lo dimostrano Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso la Pasqua insieme, in un location immersa nel verde e lontana dal caos cittadino. A dimostrarlo le foto che hanno pubblicato sui rispettivi profili social, che mostrano il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, la figlia che la showgirl argentina ha avuto con l’ex fidanzato Antonino Spinalbese.

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo una coppia? Tanti gli indizi che sembrano portare a una risposta affermativa a questa domanda, ma altrettante le smentite e le questioni lasciate in sospeso dai diretti interessanti, che da quando si sono riaccesi i gossip sul loro conto hanno scelto di non sbilanciarsi più di tanto, forse anche per il bene del figlio Santiago. Quel che è certo, però, è che la showgirl argentina e il giudice di Amici 21 hanno deciso di riunire la famiglia per festeggiare insieme la Pasqua, lontano dal caos cittadino, in una località immersa nel verde.

Gli indizi sui social

Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram alcune storie che non lasciano spazio a dubbi: hanno deciso di trascorrere la Pasqua insieme. Naturalmente con loro ci sono anche Santiago e la piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto con l'ex fidanzato Antonino Spinalbese, che di recente ha parlato pubblicamente della malattia che l'ha colpito.

Il post pubblicato su Instagram da Stefano De Martino

Una giornata trascorsa in famiglia, lontano dal caos cittadino, in una villetta immersa nel verde, con piscina e a pochi passi dal mare. La location scelta è l'Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, un’oasi naturale all’interno del Parco regionale del Delta del Po e anche una delle mete turistiche più curate dell’Adriatico. Stefano e Belen non si mostrano mai nei brevi video e post pubblicati sui social, ma riprendono Santiagio mentre si diverte in giardino e anche la piccola Luna Marì.

Come sono i rapporti tra Stefano e Belen ora

L'ex coppia è tornata a far parlare di sé durante i primi giorni dell'anno, quando l'ex ballerino è andato a prendere in aeroporto la showgirl di ritorno da un viaggio in Venezuela. Da quel momento, gli scatti che li ritraggono insieme hanno iniziato a moltiplicarsi, dai weekend romantici trascorsi fuori Milano, mano nella mano, a scene di vita quotidiana in città con il figlio. Tutti elementi che sembrano confermate un ritorno di fiamma, anche se i diretti interessanti hanno preferito non sbilanciarsi troppo e non dare nessuna conferma ufficiale. Tuttavia, ospite di Verissimo, Stefano De Martino non ha nascosto la voglia di diventare di nuovo papà, anche se ha scelto di non aggiungere nessun dettaglio sull'attuale rapporto con Belen. Che sia una questione di tempo?