Stefano De Martino: “Mi piacerebbe diventare di nuovo papà, Belen? Devo tutelare i miei affetti” Stefano De Martino ospite di Verissimo ha parlato del suo ritorno ad Amici21 come giudice, poi del suo desiderio di diventare di nuovo padre. Riguardo il ritorno di fiamma con Belen ha preferito non sbilanciarsi.

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino il giorno dopo il Serale di Amici di Maria De Filippi in questa domenica 10 aprile è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo in collegamento dallo studio del talent show. Il celebre conduttore di nuovo al centro del gossip italiano per il suo riavvicinamento a Belen Rodriguez, ha commentato il suo ritorno ad Amici come giudice. Poi del desiderio di diventare di nuovo padre.

Il commento sul ritorno ad Amici

Stefano De Martino ospite di Verissimo ha parlato del suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi. Dopo essere stato nel talent show in qualità di allievo, poi di ballerino professionista, ora è il giudice insieme a Stash e Emanuele Filiberto.

Ritornare ad Amici è strano, come tornare in una casa dove hai abitato per tanti anni. Ogni angolo ti ricorda un pezzo di vita vissuto, è sempre molto emozionante. Questa è una famiglia, sono cresciuto qui dentro. In questi anni sono cambiato molto, sono diventato meno tamarro perché mi vestono.

Riguardo la maestra Celentano con cui, durante il Serale, ha discusso diverse volte, ha commentato: "La Celentano migliora, ogni anno è sempre più giovane, più tonica. Avrà trovato l'elisir. Come carattere era molto peggio quando c'ero io come allievo".

"Mi piacerebbe diventare di nuovo papà"

Riguardo l'ipotesi di diventare di nuovo papà, Stefano De Martino ha confessato che il desiderio c'è, ma questa volta sa di dover essere più responsabile:

So quanto è impegnativo, mi piacerebbe ma lo farei con molta più cautela. Sarei più responsabile, so quanto è grande come cosa, in questo momento ci penso bene.

Alla domanda sul suo passato, quando si dedicava sia alla danza sia al lavoro con il padre, ha aggiunto: "Tra i 18 e i 30 anni c'è una grossa differenza, ora se non dormo 8 ore non valgo niente invece prima facevo tante cose in più. Non ho mai avvertito il sacrificio, lo facevo con grande entusiasmo. Volevo fare il fisioterapista perché mi piaceva l'ambiente del teatro, volevo fare il massaggiatore dei ballerini. Poi Maria De Filippi mi ha salvato da questo destino".

Il rapporto con Belen Rodriguez oggi

Silvia Toffanin ha poi fatto il domandone a Stefano De Martino, ha aperto l'argomento "Belen". Il conduttore e giudice di Amici non ha voluto alimentare maggiormente il gossip e così ha spiegato:

"La conosco" – ha detto scherzando – "Ti rispondo sinceramente, non voglio fare mistero. Ho una sana abitudine a non parlare di queste cose perché ho capito che per tutelare i miei affetti conviene non aggiungere altro a ciò che scrivono le persone. Si scrive tanto, io glisserei".