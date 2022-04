Belen conferma il ritorno con Stefano De Martino: “Tranquilli, tra poco ci lasceremo di nuovo” La showgirl da un lato conferma per la prima volta in maniera esplicita il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Dall’altro è già pronta a scherzare esorcizzando l’ennesimo rischio rottura.

A cura di Giulia Turco

Neanche il tempo di metabolizzare il ritorno di fiamma, che Belen Rodriguez ha già voglia di scherzare su una possibile rottura con Stefano De Martino. Dopo le foto del weekend insieme a Milano che testimoniano una volta per tutte il ritorno di Stefano e Belen allo status di famiglia, la showgirl ironizza sulla solidità della loro coppia e, nell'ultima puntata de Le Iene, non si risparmia una frecciatina pungente nei confronti di Stefano e della sua fedeltà.

L'ombra del tradimento tra Stefano e Belen

Quella del tradimento è rientrata tra le ipotesi in ballo nella rottura, a più riprese, tra Stefano e Belen, eppure nessuno dei due ne ha mai parlato esplicitamente. Nelle numerose interviste rilasciate negli anni la showgirl ha sempre negato che alla base della frattura della sua famiglia potesse esserci un tradimento, ma non è un caso isolato quello della frecciatina che Belen ha lanciato nei confronti del marito alle Iene. Nello spazio dedicato alle domande del pubblico, una telespettatrice ha scritto: "De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora, me lo fai assaggiare?". Belen ha replicato ridendo: “Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.

Stefano e Belen ora sono inseparabili

La coppia è stata fotografata dal settimanale Chi durante un pomeriggio in famiglia a parco Sempione, Milano. Con loro ci sono Santiago e la piccola Luna Marie, la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese, papà single che oggi sembra per lei soltanto un lontano ricordo. Lui nel frattempo ha raccontato di aver avuto seri problemi di salute, lei di contro ha replicato di non saperne nulla. Nella sua vita ora c’è di nuovo Stefano, parlano i fatti, le immagini e anche le parole, della showgirl per lo meno. Ora manca solo la conferma di Stefano, ben più restio ad ammettere il ritorno di fiamma.