Belén Rodriguez accarezza Stefano De Martino al parco con i figli: le foto della famiglia allargata Pomeriggio a Parco Sempione per Stefano De Martino, Belén Rodriguez e i figli Santiago e Luna Marì. Le foto, pubblicate dal settimanale Chi, restituiscono il tenero quadretto di una famiglia allargata.

A cura di Daniela Seclì

Belén Rodriguez e Stefano De Martino hanno tutta l'aria di essere tornati a costituire una famiglia. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti che ritraggono la showgirl e il conduttore di Stasera tutto è possibile a Parco Sempione a Milano. Con loro il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, nata dalla relazione tra l'argentina e Antonino Spinalbese.

Belén e Stefano sono diventati inseparabili

Belén Rodriguez e Stefano De Martino, fonte: Chi

Le foto pubblicate dal settimanale Chi, restituiscono un perfetto quadretto familiare. Secondo il racconto fatto dal magazine diretto da Alfonso Signorini, i primi ad arrivare a Parco Sempione sarebbero stati Stefano De Martino e Santiago. Entrambi in tenuta sportiva, si sono ritagliati del tempo per sfidarsi in una partita a basket, tra risate e canestri. Poi, al parco è arrivata anche Belén Rodriguez che stringeva tra le braccia la figlia Luna Marì. I quattro hanno trascorso il resto del pomeriggio insieme. La showgirl ha assistito alla partita tra padre e figlio, poi Belén ha accarezzato teneramente il capo del suo ex marito. Un momento che non è sfuggito ai fotografi del settimanale. Infine, Belén è tornata a casa a piedi con Luna Marì e Santiago. Stefano De Martino li ha raggiunti in macchina presso l'appartamento della showgirl ed è salito con loro.

Rodriguez e De Martino sarebbero tornati a essere una coppia

Stefano De Martino e Belén Rodriguez, fonte: Chi

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono stati spesso interpellati dai giornalisti sul presunto ritorno di fiamma. Talvolta hanno ammesso di frequentarsi, altre hanno detto di vedersi solo per il bene di Santiago (anche se sono stati paparazzati durante un weekend in montagna da soli e al loro dito è rispuntata la fede). Intanto, il settimanale Chi non ha dubbi: