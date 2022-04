Chiara Ferragni e Fedez per Pasqua sul lago di Como: quanto costa una notte nell’hotel panoramico Chiara Ferragni e Fedez sono tornati in uno dei loro luoghi preferiti sul Lago di Como per le vacanze pasquali. Scopriamo quanto costa una notte nel loro hotel panoramico.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni, Fedez e i figli in vacanza sul Lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto di trascorrere le vacanze pasquali sul Lago di Como con la famiglia. Per l’occasione sono tornati in uno dei loro luoghi preferiti. Si tratta dell’Hotel Tramezzo, che sorge a Tremezzina, sulla sponda occidentale del lago e accoglie i viaggiatori d’élite sin dal 1910. Vediamo quanto costa una notte nello storico hotel con vista mozzafiato sul Lago di Como.

Fedez e Leone sulla piscina dell’hotel del Lago di Como

Il Grand Hotel Tremezzo è uno degli hotel più prestigiosi ed iconici del lago di Como. Caratterizzato dalla facciata Art Nuoveau ed emblema della Belle Époque sulla sponda occidentale del lago, l’Hotel offre ai propri clienti una vista impareggiabile che spazia da Bellagio alle vette delle Grigne.

La piscina galleggiante del Grand Hotel Tramezzo

Tre piscine, una spiaggia privata e un enorme parco privato, sono solo alcune delle caratteristiche esclusive di questo hotel sul Lago di Como dei più lussuosi comfort contemporanei che vengono offerti agli ospiti dell’albergo.

Chiara Ferragni e Fedez coi figli sul Lago di Como

L’ingresso alla struttura, oltre ai dettagli Art Nouveau è definito da una scalinata scenografica All’interno l’atmosfera d’altri tempi è ritmata da numerosi saloni decorati elegantemente, dove si sono sempre svolti balli e ricevimenti sfarzosi, e diverse sale ristorante con decorazioni floreali di un’epoca dorata, con tutti i comfort di un hotel di lusso.

Tour in barca sul Lago di Como

L’albergo, oltre al panorama ineguagliabile sul Lago di Como offre la possibilità di scegliere tra tre piscine: una che fluttua sulla superficie del lago e vista sulle vette delle Grigne; un’altra piscina più riservata nel parco; e una terza piscina al coperto.

La suite garden del Grand Hotel Tramezzo

Dalle immagini condivise da Chiara Ferragni e Fedez è stato possibile risalire alla tipologia di stanza scelta alla coppia per il loro soggiorno durante le festività pasquali. È probabile che i Ferragnez stiano trascorrendo la Pasqua in una suite Garden dell’albergo, che si sviluppa su una superficie di più di 50 metri quadrati con 30 metri quadrati di terrazzo e vista sul lago.

Il giardino della suite del Grand Hotel Tramezzo con vista sul lago

Il costo per una notte nella raffinata camera del Grand Hotel Tremezzo parte da 1820 a notte solo soggiorno e colazione per arrivare a 2.095 per i pasteggiare nel ristorante col menù di Gualterio Marchesi e fare un giro sul lago come hanno fatto romanticamente Chiara Ferragni e Fedez.