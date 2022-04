Elena Santarelli in vacanza a Dubai: quanto costa una notte nel resort di lusso sul mare Moltissime star hanno deciso di passare le vacanze pasquali in località esotiche: Elena Santarelli si rilassa sulle spiagge di Dubai, soggiornando nel più celebre hotel della città.

A cura di Beatrice Manca

Le vacanze pasquali per molte celebrità sono l'occasione per fare uno "spring break": una breve vacanza in un luogo esotico in attesa dell'estate. Valentina Ferragni, per esempio, è volata a Marrakech, mentre Elena Santarelli si rilassa sulle assolate spiagge di Dubai, anticipando l'estate tra look coloratissimi e costumi da bagno. La conduttrice televisiva si è regalata una coccola di lusso, scegliendo un resort vicino al mare con palme, terrazze e piscine private.

Elena Santarelli è in vacanza a Dubai

Elena Santarelli ha trascorso una Pasqua al caldo di Dubai, dove ha iniziato a sfoggiare look estivi colorati, come il completo nei toni pastello firmato Amotea, con shorts e camicetta completati con sandali flat Hermès. Di giorno si rilassa al mare in costume (rilanciando la moda dell'intero total black) mentre di sera sfoggia look animalier che detteranno le tendenze estive. Dalle foto condivise sui social possiamo anche "sbirciare" all'interno dell'hotel: per il soggiorno a Dubai Elena Santarelli ha scelto la catena Jumeirah, che ha diverse tipologie di alberghi. Alcune sono vere e proprie case vacanze sul mare arredate in tipico stile arabo, altre strutture invece offrono suite di lusso e piscine interne. Fa parte dello stesso gruppo, per intenderci, anche il celeberrimo Burj Al Arab.

Elena Santarelli a Dubai

Quanto costa una notte nel resort

La catena è famosa per la clientela internazionale e l'offerta di lusso: una stanza Resort Deluxe del Jumeirah Al Naseem, per esempio, è ampia 51 metri quadri e si affaccia sul giardino. Può ospitare fino a quattro persone e i prezzi, in questo periodo, partono da 4mila euro a notte, 4400 per la camera Superior Familiare che include l'accesso alla piscina. Le suite con terrazza e accesso diretto alla piscina invece vanno dai seimila euro in su. Esistono ovviamente pacchetti vacanze per far risparmiare gli ospiti, comprensivi di cena e trattamenti: quel che è certo è che l'hotel offre una vera e propria coccola di lusso ai suoi ospiti!