video suggerito

Come hanno fatto gli agriturismi a diventare i nuovi resort di lusso Dimenticate gli agriturismi ruspanti e a conduzione familiare, oggi vengono considerati veri e propri resort di lusso: ecco cosa c’è dietro la loro drastica evoluzione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le vacanze più desiderate del momento? Quelle all'insegna della "vita lenta", dove si può ritrovare se stessi e il contatto con la natura dandosi alla cucina, alle passeggiate all'aria aperta e alle esperienze rustiche. Il motivo di questa mania è molto semplice: in una quotidianità sempre più frenetica e stressante, si sente il bisogno di rallentare e di rilassarsi davvero al 100%. Di fronte uno scenario simile, non sorprende che gli agriturismi stiano vivendo una nuova epoca d'oro, tanto da essere considerati al pari dei classici resort di lusso. Come è possibile che in pochi anni le richieste dei clienti siano cambiate in modo tanto drastico?

L'effetto degli influencer dell'homesteanding

Dimenticate i tempi in cui gli agriturismi erano solo ristoranti "rustici" a conduzione familiare con fattorie e orti annessi, ora sono diventati veri e propri resort di lusso, dove un soggiorno può arrivare a costare anche oltre 3.000 euro a notte. Come hanno fatto a evolversi tanto? Non si tratta solo di una questione di investimenti e di cura dei dettagli, tutto è cambiato con l'avvento degli influencer dell'homesteading, che hanno mostrato sui social quanto può essere meravigliosa e rilassante la vita in fattoria. Se fino a qualche tempo fa la si associava alle carriole pesanti, alle mangiatoie sporche dei maiali e alle sveglie all'alba per curare i campi, ora le cose sono cambiate e tutto ciò che è rustico e rurale viene considerato glamour.

Come si è evoluto il concetto di lusso

Oggi quando si pensa a un soggiorno in agriturismo, vengono in mente giornate all'insegna del relax, escursioni nella natura e pasti a km 0 a base di prodotti biologici, dunque non sorprende che l'esperienza venga considerata un vero e proprio lusso, soprattutto se paragonata alla normale quotidianità cittadina. Si possono fare tour in fattoria, corsi di cucina, degustazioni di vini prodotti in loco, godendosi così davvero il concetto di vita lenta. Anche le star sembrano non riuscire a resistere alla mania, basti pensare che le modelle Gigi e Bella Hadid si sono trasferite con la famiglia in una fattoria in Pennsylvania. Insomma, il concetto di lusso nella sua versione "classica" sembra essere ormai superato: ora il vero lusso sono l'autenticità e il relax che si possono ritrovare solo negli agriturismi.