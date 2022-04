Le Iene, Belén Rodriguez sfata la superstizione in viola: l’abito stringato lascia i fianchi scoperti Mercoledì 13 aprile è andata in onda una nuova puntata di Le Iene: Belén Rodriguez punta ancora una volta su colori accesi, tagli sensuali e intrecci, scegliendo il viola dalla testa ai piedi.

A cura di Beatrice Manca

C'è una regola non scritta in televisione che "vieta" il colore viola perché porterebbe sfortuna agli artisti: una tradizione che arriva dal teatro, dove il colore è vietatissimo, ma che in televisione sta sparendo. Belén Rodriguez, ad esempio, non sembra curarsene per la conduzione del programma Le Iene: dopo l'abito lilla con il fiore di cristalli rompe il tabù con un abito viola carico. Del resto l'ametista è il colore di tendenza della primavera: dove non arriva la superstizione arriva sicuramente la moda. Lo storico programma di Italia 1 mercoledì 13 aprile ha avuto una puntata ricca di ospiti, da Soleil Stasi fino al cantante Sangiovanni, che ha sfoggiato il suo nuovo look esibendosi in giacca e cravatta. A rubare la scena, però, è sempre la conduttrice con i suoi look audaci e sensuali.

Il minidress di Belén Rodriguez con i lacci laterali

Dopo i look total black delle prime puntate, Belén ha portato un'esplosione di colore in prima serata. Per la nuova puntata ha scelto un look sui toni del viola, con un minidress ‘stringato' caratterizzato da bretelline sottili e un ampio taglio laterale. Il fianco dell'abito è totalmente aperto e "cucito" da un intreccio di lacci, per un sensuale effetto vedo-non-vedo. Ancora una volta il look è firmato dal designer David Koma, uno degli stilisti emergenti più desiderati dalle star: tra le sue clienti regolari ci sono Dua Lipa e Beyoncé. L'abito è disponibile online al prezzo di 1.330 euro.

L’abito David Koma indossato da Belén, via Farfetch.com

Belén con i sandali ricoperti di strass

Belén Rodriguez era in viola dalla testa ai piedi: ha indossato un paio di sandali con i listini e un tacco a spillo da 10 centimetri: si tratta di un modello firmato Le Silla che porta il suo nome, interamente ricoperto di strass. I sandali Belén sono in vendita al prezzo di 728 euro sul sito del brand.

I sandali Belén di Le Silla

La conduttrice ha scelto di tenere i capelli lisci, pettinati con la riga centrale, e di puntare tutto sullo sguardo in fatto di make up. Ha indossato poi semplici gioielli argentati per completare il look: orecchini a cerchio e un bracciale sottile. Scommettiamo che il viola sarà il colore più indossato della stagione?