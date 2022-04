Belén Rodriguez in arancione a Le Iene: l’abito sottoveste si apre con il maxispacco Belén Rodriguez ha incantato il pubblico del programma Le Iene con un abito lungo e asimmetrico, lanciando il colore più cool dell’estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

O si ama o si odia, ma in entrambi i casi non ci sono dubbi: l'arancione è il colore moda della stagione. Parola di Belén Rodriguez, che mercoledì 27 aprile ha sfoggiato un abito "vitaminico" durante la nuova puntata del programma Le Iene. Dopo l'omaggio al classico completo total black della scorsa puntata, la showgirl argentina è tornata agli abiti colorati, senza rinunciare alla sensualità che la contraddistingue.

L'abito asimmetrico di Belén Rodriguez a Le Iene

Belén Rodriguez ha sfoggiato un abito molto particolare durante l'ultima puntata del programma che la vede co-conduttrice. Anziché il classico minidress ha optato per un abito lungo e asimmetrico, con un maxispacco laterale che dava al vestito una linea diagonale. L'abito sottoveste con le spalline sottili è firmato ancora una volta David Koma, lo stilista emergente più amato dalle star internazionali: tra le sue clienti fisse ci sono Beyoncé, Dua Lipa e Anne Hathaway. L'abito è in vendita sulle piattaforme online al prezzo di 1.654 euro. Il dettaglio inconfondibile? Il taglio cut out su un fianco, chiuso da un'allacciatura "stringata".

L’abito di Belén Rodriguez è firmato David Koma (via Farfetcj.com)

L'arancione è il colore moda della Primavera/Estate 2022: Belén rompe gli indugi e abbina l'abito a un paio di sandali argento, lanciando l'idea da copiare per i look estivi. I sandali con i listini incrociati, firmati Ninalou Shoes, sono in vendita sul sito del brand al prezzo di 340 euro.

sandali Ninalilou

Belén rilancia le beach waves a Le Iene

Per completare il look Belén ha scelto un paio di orecchini lunghi argentati, che aggiungevano un tocco scintillante all'outfit, e un bracciale sottile. La conduttrice nel corso delle puntate si è divertita a sperimentare nuove acconciature, passando dalla frangetta con i ricci a uno styling super liscio. Questa volta ha lasciato i capelli sulle spalle con morbide onde naturali, pettinandoli indietro in modo da lasciare libero il viso. Il make up esaltava lo sguardo, concentrandosi su ombretto sfumato e mascara: ancora una volta Belén Rodriguez ha anticipato le tendenze di stagione. L'arancione sarà veramente il nuovo nero?