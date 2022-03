Belén Rodriguez a Le Iene incanta in lilla: il minidress ha il reggiseno incorporato Belén Rodriguez a Le Iene sfoggia un look colorato perfetto per primavera. L’abito lilla con il fiore di cristalli ha fatto impazzire il pubblico: di chi è e quanto costa.

A cura di Beatrice Manca

La primavera è arrivata anche nel programma Le Iene: Belén Rodriguez rinuncia agli abiti total black delle prime puntate e indossa un abito fiorito, nel colore dei glicini. Dopo l'abito giallo limone della scorsa settimana, per la nuova puntata la conduttrice argentina sceglie la dolcezza del lilla senza rinunciare alla sensualità: il minidress con un fiore di cristalli esalta la scollatura con tagli cut out e le coppe a vista, come quelle di un reggiseno. Il guardaroba scelto per la conduzione dello storico programma di Italia1 è all'insegna del glamour, tra tagli cut out, stringhe e dettagli rock in pelle.

Belén Rodriguez con il minidress lilla

Belén Rodriguez sta spopolando nel ruolo di co-conduttrice del programma Le Iene grazie alla sua spontaneità e all'energia. I look per l'edizione 2022 sono stati scelti per valorizzare al massimo il suo stile esuberante e il suo fisico scolpito. Dopo il completo in pelle e la gonna con gli oblò ora la showgirl argentina si orienta sui colori decisi, in linea con le tendenze di primavera: giallo limone, arancio vitaminico, lilla. Durante la puntata del 30 marzo ha incantato il pubblico con un minidress aderente con le bretelline in perfetto stile Y2K, cioé anni Duemila.

Belen in David Koma

L'abito fa parte della collezione Resort '22 di David Koma ed è realizzato in cady. Il modello è in vendita sul sito del brand al prezzo di 1.350 sterline, l'equivalente di circa 1.600 euro. A rendere l'abito particolare è la scollatura sagomata e l'applicazione scintillante sull'orlo della minigonna: un fiore ricamato di cristalli che aggiunge un tocco prezioso al minidress. La conduttrice ha completato il look con gioielli Damiani e sandali argentati allacciati alla caviglia.

L’abito di Belén è firmato David Koma

Chi veste Belén Rodriguez a Le Iene

Belén Rodriguez ha una vera passione per la moda e per la conduzione della trasmissione Le Iene si è affidata alla stylist Nicole Costi, che ha scelto per lei un guardaroba interamente firmato David Koma, lo stilista più desiderato di Hollywood. Perfino Beyoncé ha sfoggiato una sua creazione durante la notte degli Oscar! David Koma è uno stilista georgiano che lavora a Londra e si è fatto conoscere grazie ai suoi abiti estremamente sensuali che disegnano la silhouette con spacchi e tagli cut out. Nel lungo elenco delle sue clienti fisse figurano Jennifer Lopez, Dua Lipa, Kendall Jenner e la cantante Elodie. Una scelta vincente: Belén è più affascinante che mai.