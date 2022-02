Extension e parrucche, Belén Rodriguez rivela il segreto dei suoi capelli perfetti Belén Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene Show, a partire dal 9 febbraio sarà al timone del programma al fianco di Teo Mammucari. Sui social ha cominciato a documentare i preparativi, mostrando le extension e le parrucche che probabilmente indosserà sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è la nuova conduttrice de Le Iene Show, a partire da mercoledì 9 febbraio sarà ogni settimana sul palco di Italia 1 al fianco di Teo Mammucari e la cosa non potrebbe renderla più felice ed eccitata. Per lei si tratta di un'esperienza inedita, è infatti la prima volta che sarà al timone dell'irriverente programma Mediaset, che di sicuro le permetterà di far emergere il suo lato più irriverente. Dopo l'annuncio ufficiale arrivato ieri, l'argentina non ha potuto fare a meno di condividere sui social i preparativi: ecco qual è il segreto delle acconciature che sfoggerà sul palco.

Belén mostra il suo camerino de Le Iene

Dopo essersi immortalata con indosso l'iconico completo nero da iena, Belén Rodriguez ha raggiunto la "squadra" dei truccatori e parrucchieri che cureranno i suoi beauty look da conduttrice. Ha documentato l'ingresso in camerino (con tanto di nome affisso sulla porta), mostrando tutti i prodotti che verranno utilizzati per rendere l'esperienza su Rai 1 super glamour. Da un lato ci sono fondotinta, correttori, blush e ombretti, dall'altro spazzole, piastre e arricciacapelli. Ad attirare le attenzioni del pubblico, però, sono delle extension appese su degli appositi manichini.

Le extension di Belén

Il segreto dei capelli di Belén

Nel camerino di Belén ci sono sia delle lunghissime ciocche di capelli ondulate, alcune in castano scuro, altre con le punte leggermente più bionde, sia una parrucca a caschetto con le onde e la fila centrale. È stata proprio quest'ultima ad aver attirare l'attenzione della Rodriguez, che non ha esitato a giocare con la chioma "posticcia" chiedendo ai followers "Metteremo questa?". Insomma, a quanto pare il segreto delle acconciature fluenti e voluminose dell'argentina sono le extension e non esiterà a utilizzarle anche sul palco de Le Iene: quale hair look sceglierà per il debutto?