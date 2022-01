Belén Rodriguez cambia look: con la frangia a tendina è identica alla sorella Cecilia Belén Rodriguez ha cambiato look per l’inizio del 2022: nel primo giorno del nuovo anno ha sfoggiato un taglio di capelli tutto nuovo. La sua principale fonte di ispirazione? La sorella Cecilia, alla quale ha “rubato” la frangia a tendina.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha passato il Capodanno lontana dalla sua casa milanese (che aveva addobbato di tutto punto con degli splendidi accessori tartan). Insieme alla sorella Cecilia e ad alcuni cari amici ha organizzato una vacanza in montagna e con lei ha portato anche la piccola Luna Marì (mentre Santiago è rimasto con il papà Stefano De Martino). Di Antonino Spinalbese, neanche l'ombra, cosa che confermerebbe la rottura drastica tra i due. Per fortuna, è riuscita lo stesso a godersi al massimo la pausa lavorativa e, dopo aver sfoggiato delle adorabili pantofole pelose coordinate a quelle della figlia, ha cambiato hair look in modo drastico: ecco come si è mostrata sui social nelle ultime ore.

Belén con Luna Marì

Il nuovo taglio di Belén

Quale momento migliore dell'inizio del nuovo anno per cambiare look in modo drastico? È proprio quanto fatto da Belén Rodriguez, che per dare il via al 2022 con il piede giusto ha pensato bene di rivoluzionare la sua immagine. L'argentina, che già poco prima di Natale aveva tagliato i capelli, ha fatto nuovamente visita al parrucchiere per una spuntatina. Ora sfoggia un'adorabile frangia a tendina e riesce a declinarla in moltissime versioni. A volte la porta aperta al centro della fronte, altre volte la trasforma in un ciuffo laterale e spesso la rende una frangia foltissima che le copre lo sguardo.

La nuova frangia di Belén

Belén Rodriguez: "Cecilia è la mia ispirazione"

A chi si è ispirata Belén per il suo nuovo look versatile e sbarazzino? Alla sorella Cecilia, che ormai già da un annetto sfoggia la stessa frangia a tendina. Guardando le foto dell'argentina, la somiglianza con la sorella è evidente e i fan non hanno potuto fare a meno di sottolinearlo. La maggiore delle Rodriguez si è infatti vista costretta a commentare la questione, dicendo: "Mia sorella è la mia ispirazione e non solo per la frangia", aggiungendo innumerevoli cuori alle sue parole. Insomma, Belén e Cecilia hanno già imposto l'hair trend da seguire nel 2022: la frangetta a tendina sarà ancora il must-have del nuovo anno?