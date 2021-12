Belén Rodriguez in montagna per le feste: indossa le ciabatte di pelo coordinate a quelle di Luna Marì Belén Rodriguez è in montagna con la sorella Cecilia e alcuni cari amici, è lì che sta passando le sue prime feste natalizie da mamma bis. Sebbene Santiago sia con papà Stefano, a farle compagnia c’è la piccola Luna Marì. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare degli adorabili accessori coordinati per l’inverno?

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sembra aver preso drasticamente le distanze da Antonino Spinalbese, tanto da non averlo voluto al suo fianco durante le vacanze natalizie. Dopo aver mostrato gli interni della sua casa milanese addobbati tra palline rosse e accessori tartan, è volata in montagna con la sorella Cecilia e con gli amici più cari. Il primogenito Santiago (con tanto di nuovo ciuffo rosa) attualmente è con il papà Stefano De Martino, mentre la piccola Luna Marì è rimasta con la mamma. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare degli adorabili accessori coordinati madre-figlia?

Belén e Luna Marì hanno le stesse ciabatte

Come combattere il freddo durante le prime giornate invernali? Con un paio di pantofole di pelo come quelle di Belén Rodriguez. L'argentina è in montagna e, come documentato sui social, ha portato in valigia delle originali ciabatte di pelliccia bianca, un modello raso terra, spuntato e con due fasce sul collo del piede. La cosa particolare è che ha comprato lo stesso accessorio anche per la piccola Luna Marì. Le pantofoline pelose sono in versione baby, hanno delle fasce incrociate e un elastico dietro al tallone per evitare di farle sfilare dai piedini mentre la gattona e sono letteralmente adorabili.

Le pantofole di pelo di Belén

La dolce dedica a Luna Marì

Belén è innamorata pazza della piccola Luna e su Instagram non esita a dedicarle foto, Stories e video. Nelle ultime ore la piccola sta passando molto tempo con la zia Cecilia, tra le sue braccia sembra non sentire affatto la mancanza della mamma, anche se, quando Belén la fotografa, non può fare a meno di sorridere raggiante. È stata proprio la maggiore delle Rodriguez a fare una dedica semplice e speciale alla bimba: nella didascalia dell'album natalizio condiviso sui social ha scritto "Libera". Quale migliore auguri di questo si potrebbe fare a una figlia?