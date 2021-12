Santiago De Martino cambia colore di capelli: il figlio di Belén e Stefano fa il ciuffo fucsia Santiago De Martino ha cambiato look. Ieri aveva aggiunto del biondo alla chioma castana, oggi è passato al ciuffo fucsia.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ancora una coppia? Da tempo non si vedono insieme in pubblico e l'uno è assente dai social dell'altra, dove entrambi sono attivissimi. La showgirl argentina in questo periodo sta condividendo molto su Instagram della sua vita professionale, con orgoglio ha aperto le porte del suo nuovo ufficio. Ma è solita anche mostrare la sua quotidianità, difatti ha fatto vedere come ha addobbato la casa di Milano in vista delle festività natalizie. La 37enne nella sua vita di tutti i giorni è sempre e solo coi suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Del compagno al momento nessuna traccia e non si sa se trascorreranno insieme il Natale e il Capodanno. Proprio Santiago è il protagonista di alcuni scatti recenti, che mostrano la sua trasformazione: un nuovo hair look da lui stesso richiesto.

Santiago cambia look

Il primogenito di Belén Rodriguez, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, ha cambiato look. Lui stesso ha voluto sperimentare qualcosa di nuovo e la sua richiesta è stata accolta dalla mamma, che lo ha prima portato dal parrucchiere e ha poi mostrato sui social il risultato. Santiago ha 8 anni ed è molto presente sia sui social della mamma che del papà. Proprio da lui il ballerino si è fatto aiutare per addobbare casa in vista del Natale e ha condiviso quei momenti su Instagram, mostrando anche le decorazioni scelte.

Stavolta, invece, il bambino è stato protagonista di un cambio hair look testimoniato dalla mamma. Nulla che riguardi la tipologia di taglio, che è sempre il caschetto che porta da un po'. La trasformazione riguarda il colore! Prima ha trasformato la chioma completamente castana aggiungendo delle mini sfumature biondo dorato sul ciuffo. Poi ha osato con un fucsia acceso, come ha mostrato nelle Instagram Stories Belén Rodriguez. "Un figlio alternativo! Non contento ci ha dato dentro" ha commentato la showgirl.