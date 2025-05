video suggerito

Stefano De Martino dai pacchi agli eventi fashion: addio cravatta, ora indossa la giacca incrociata Stefano De Martino ha partecipato all'inaugurazione di una mostra di Dolce&Gabbana e ne ha approfittato per cambiare stile. Niente più camicia e cravatta come ad Affari Tuoi, ora indossa la giacca incrociata.

A cura di Valeria Paglionico

Stefano De Martino è il nuovo divo della tv italiana: da settembre al timone di Affari Tuoi, programma serale in cui ha preso il posto di Amadeus, è riuscito a conquistare tutti con la sua ironia e con la sua verve, diventando l'uomo più desiderato del momento. Sono ormai lontani i tempi in cui veniva considerato semplicemente l'ex marito di Belén Rodriguez, ora è una vera e propria star e non sorprende che i suoi "pacchi" registrino ascolti da record. Se su Rai 1 siamo abituati a vederlo in camicia e cravatta, il look diventato per lui una sorta di divisa, per gli eventi di gala preferisce cambiare radicalmente stile: ecco cosa ha indossato di recente.

Stefano De Martino alla mostra di Dolce&Gabbana

Solitamente Stefano De Martino si tiene ben lontano dalla vita mondana e dagli eventi di gala ma nelle ultime ore ha fatto una piccola eccezione: ha partecipato all'apertura della mostra di Dolce&Gabbana intitolata Dal Cuore alle Mani. Tenutasi a Roma, per la precisione al Palazzo Esposizioni, lo ha visto posare in una versione super fashion sullo sfondo di una parete multicolor a tema maioliche (da sempre simbolo della griffe). Per lui niente più cravatta e camicia bianca portata con le maniche scorciate come ad Affari Tuoi, questa volta ha rivoluzionato il suo stile, affidandosi all'esuberanza della Maison di Stefano Dolce e Domenico Gabbana.

Stefano De Martino alla mostra di Dolce&Gabbana

Il nuovo stile di Stefano De Martino

Per l'apertura della mostra Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana Stefano De Martino ha puntato sull'eleganza senza tempo del completo su misura. Ha scelto un modello nero con pantaloni classici dalla linea dritta e giacca coordinata con abbottonatura incrociata. Per completare il tutto ha scelto una camicia bianca portata abbottonata fino al collo e una spilla gold a forma di foglie che ha agganciato all'occhiello. Capelli mossi che gli cadono sulla fronte, barba incolta e sorriso smagliante: Stefano ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.

Stefano De Martino in Dolce&Gabbana