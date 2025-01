video suggerito

Da Affari Tuoi alle sfilate di Milano: Stefano De Martino lascia i pacchi ma non l'immancabile cravatta Stefano De Martino si prende una brevissima pausa da Affari Tuoi, questa volta non lo vediamo sullo schermo tra i pacchi del celebre show di Raiuno ma nelle prime file di una sfilata durante la Milano Fashion Week uomo.

A cura di Marco Casola

Stefano De Martino

Sono lontani i tempi in cui Stefano De Martino era il prezzemolino sempre presente, al fianco dell'ex moglie Belén Rodriguez, nelle prime file dei fashion show di Milano. Ora seleziona accuratamente gli eventi dove apparire e, alla Milano Fashion Week Autunno/Inverno 25-26 in corso in questi giorni nella capitale della Moda italiana, ha partecipato solo alla sfilata uomo di Dolce&Gabbana e al successivo party organizzato dai due stilisti. Per l'occasiona il conduttore ha sfoggiato il suo look d'ordinanza, con completo scuro e cravatta come protagonista dell'outfit.

Quando De Martino era sempre presente alla Milano Fashion Week

Verso la metà degli anni 10 dei duemila la storia con la showgirl più famosa d'Italia diede a De Martino una grossa notorietà. La coppia era sempre sotto i riflettori, soprattutto durante la Fashion Week di Milano, dove partecipavano insieme alle sfilate facendo impazzire i fotografi posizionati nel front row degli show per immortalare Vip e star presenti ai diversi eventi. Dopo la separazione De Martino ha continuato a frequentare l'ambiente moda di Milano, anche quando si vociferava di una sua liaison con Gilda Ambrosio lo si vedeva spesso con lei alle sfilate, per un periodo poi è stato uno dei volti sempre presenti tra gli stand del Pitti di Firenze.

Stefano De Martino arriva alle sfilate di Milano

Il cambio di stile e l'addio alle sfilate

Poi qualcosa è cambiato, De Martino ha cominciato a selezionare gli eventi a cui partecipare, è iniziata la sua carriera di presentatore in Rai che l'ha portato alla conduzione di Affari Tuoi su Raiuno. Oltre a farsi vedere meno in giro il conduttore ha dato una svolta radicale anche al look: addio a giacche in pelle, griffe in bella mostra e outfit con abbinamenti originali e di tendenza, De Martino ora veste solo con completi essenziali e dai colori scuri. In tv appare sempre con lo stesso look, composto da camicia bianca, pantaloni e cravatta silm. Quest'ultima è diventata l'accessorio imprescindibile dal quale Stefano non si separa mai. La scelta di stile rispecchia la volontà del conduttore di creare un'immagine pulita, più essenziale, formale sì ma senza apparire troppo rigido e serio, ad Affari tuoi, ad esempio, non indossa mai la giacca e questo dà al suo look un twist più svelto e moderno, meno ingessato, seppur sempre elegante e rassicurante per il pubblico Rai.

Stefano De Martino alle sfilate della Milano Fashion Week

L'arrivo alla Milano Fashion Week

Venerdì 17 gennaio a Milano è iniziata la Fashion Week con le sfilate maschili organizzate per presentare le collezioni uomo per l'Autunno/Inverno 2025-2026, tra i vari show in calendario anche quello di Dolce&Gabbana che ha segnato il ritorno alle sfilate di De Martino. Il conduttore ha infatti partecipato all'evento apparendo nel front row della sfilata con un look scuro, anche qui la protagonista è la cravatta slim a cui è tanto affezionato e anche qui manca la giacca. De Martino ha infatti indossato solo un maxi trench lungo sulla camicia bianca e su pantaloni neri dal taglio slim fit, completando l'outfit con stringate in pelle nera vernice.

Stefano De Martino al party dopo la sfilata

Dopo lo show c'è stato l‘after party a cui Stefano De Martino ha partecipato indossando un look total black, questa volta senza cravatta. L'outfit era composto da un completo nero, abbinato a camicia, anch'essa nera, indossata leggermente aperta. L'apparizione di De Martino allo show segna dunque l'inizio di una collaborazione con il marchio di moda? I due stilisti lo avevano già vestito per il red carpet dello scorso settembre al Festival di Venezia. La partecipazione del conduttore alla sfilata di Milano dimostra un legame con il marchio che recentemente sta puntando su star italiane mainstream e conosciute dal grande pubblico. Anche Achille Lauro era presente alla sfilata e aveva indossato abiti Dolce&Gabbana per X Factor e per Sarà Sanremo, il che fa pensare che il cantante in gara a Sanremo 2025 potrebbe sfoggiare look griffati dal duo di stilisti.