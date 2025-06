Com’è fatta la barca di Stefano De Martino: si chiama Santiago come il figlio avuto da Belén

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Gli impegni di Stefano De Martino in tv volgono al termine. Il 28 giugno, infatti, andrà in onda l'ultima puntata di Affari Tuoi prima della meritata pausa estiva. È stata un'edizione ricca di soddisfazioni per il conduttore, con picchi di ascolti serali: anche 5-6 milioni di telespettatori a puntata. Ovviamente, il game show tornerà in autunno, con ancora lui al timone, ormai volto consolidato del programma. Stefano De Martino, però, ha anticipato le vacanze e si è preso qualche giorno di relax in Gallura in compagnia di alcuni amici, a bordo della sua barca, tra tuffi, tintarella e risate. Con lui c'erano la ex Gilda Ambrosio e Caroline Tronelli. E per il gossip è già caccia alla nuova fidanzata.

Come è fatto il gozzo Santiago

Stefano De Martino possiede un'imbarcazione che porta il nome del figlio Santiago, avuto quando era sposato con Belén Rodriguez. L'hanno comprata nel 2019. Quando stavano insieme, proprio su quella barca hanno vissuto tanti bei momenti felici insieme, momenti che ora appartengono solo ai ricordi e non fanno più parte della vita vera, visto che le strade dei due si sono definitivamente separate. Ora il conduttore è in vacanza con un gruppo di amici: li ha portati proprio a bordo della sua imbarcazione, che continua a essere il suo posto preferito quando cerca un po' di relax in mare aperto.

Il nome Santiago spicca a poppa, scritto a caratteri cubitali. Il gozzo è, nello specifico, un Positano Open 38, capace di accogliere fino a 16 persone, con 6 posti letto, finemente arredato con dettagli in legno pregiato. L'elegante imbarcazione misura 11,50 metri. L'open space esterno, perfetto per prendere il sole, presenta un salotto con divani e cuscini; all'interno ci sono bagno full optional, angolo cottura e tutto ciò che serve per godersi in modo comodo una vacanza in mare.

Una foto degli interni del gozzo Positano Open 31

Quanto costa la barca di Stefano De Martino

Una barca come quella di Stefano De Martino ha un costo orientativo che si aggira attorno ai 250.000 euro, un prezzo di partenza che varia soprattutto in base agli optional aggiunti. L'imbarcazione, infatti, si può personalizzare diventando un gioiello davvero molto lussuoso, dotato a bordo di tutti i comfort possibili, che fanno chiaramente lievitare il prezzo fino a sfiorare i 300 mila euro.