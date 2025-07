Stefano De Martino debutta a teatro: camicia e cravatta sono sempre uguali (ma con le scarpe vintage)

Stefano De Martino ha appena dato il via al tour teatrale con il suo spettacolo Meglio Stasera e lo ha fatto con un look particolarmente noto al pubblico, quello con camicia e cravatta che sfoggia sempre in tv. L’unica differenza? Le scarpe vintage: ecco il significato simbolico della scelta di stile.

Ph. Lorenzo Montanelli

Stefano De Martino è l'uomo del momento e non perché è appena uscito allo scoperto con la nuova fiamma Caroline Tronelli: da quando ha preso il posto di Amadeus al timone di Affari Tuoi, ha dimostrato davvero si essere un presentatore incredibilmente talentuoso e ora sembra che la sua carriera sia in continua ascesa. Sebbene il programma sia in pausa per le vacanze estive, il conduttore non ha intenzione di fermarsi, anzi, ha appena dato il via al tour nei teatri che lo vedrà protagonista fino a a fine agosto con lo spettacolo Meglio Stasera. Per il debutto non poteva che scegliere la sua Napoli, esibendosi nell'Arena Flegrea, a Fuorigrotta, di fronte centinaia di fan. In quanti hanno notato che il suo look è sempre lo stesso (ma con un'unica piccola novità"?

Cosa indossa Stefano De Martino nel tour di Meglio Stasera

Si chiama Meglio Stasera ed è lo spettacolo che Stefano De Martino sta portando in giro per l'Italia a partire da ieri sera. L'obiettivo è farsi conoscere a 360 gradi, raccontando della sua infanzia, del primo lavoro come fruttivendolo, del successo come ballerino infine della carriera come intrattenitore.

Ph. Lorenzo Montanelli

Accompagnato dagli orchestrali della Disperata Erotica Band, mette in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori, il tutto improvvisando anche qualche passetto di danza. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Ha lasciato inalterato il suo stile, rimanendo fedele al look con camicia e cravatta che ormai da anni sfoggia durante tutti i suoi impegni televisivi.

Ph. Lorenzo Montanelli

Il significato simbolico del look sempre uguale di Stefano De Martino

Pantaloni classici dalla linea dritta, cravatta sottile coordinata e camicia portata con le maniche scorciate, così da lasciare appena intravedere i tatuaggi sulle braccia: per quale motivo Stefano De Martino non ha rinunciato al suo look "preferito" neppure durante l'esperienza teatrale?

Ph. Lorenzo Montanelli

Per lui si tratta di una sorta di "divisa", di un tratto distintivo che lo rende riconoscibile, facendolo apparire elegante e sofisticato ma allo stesso tempo più fresco e moderno rispetto ai suoi predecessori. Insomma, il look sempre uguale non sarebbe altro che il risultato di un attento lavoro sulla sua immagine. L'unico guizzo di originalità che si è concesso in Meglio Stasera? Le scarpe: delle stringate bianche e nere dal mood vintage, accessorio con cui ha voluto sottolineare la differenza tra l'esperienza teatrale e quella televisiva.