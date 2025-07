Caroline Tronelli, lo stile della nuova fiamma di Stefano De Martino: look trendy e accessori griffati

Stefano De Martino sta vivendo un momento d'oro della sua carriera: grazie ad Affari Tuoi, è praticamente diventato il re della tv italiana e ora sono moltissimi coloro che puntano tutto su di lui per la conduzione dei prossimi Festival di Sanremo. Concentratissimo sul lavoro, ha sempre provato a tenersi a distanza dai paparazzi per evitare che si parlasse di lui per le questioni legate al gossip e non per il suo talento. Ora, però, non si nasconde più e, dopo una lunga "caccia alla fidanzata", è uscito allo scoperto, mostrandosi mentre bacia appassionatamente Caroline Tronelli sulla sua barca Santiago. Si tratta di una modella di 22 anni, figlia di un amico di famiglia del conduttore, la cui bellezza lascia decisamente senza fiato. Cosa dire, invece, del suo stile?

Lo stile trendy di Caroline Tronelli

Caroline Tronelli è la figlia di Stefano Tronelli, imprenditore napoletano e fondatore della Tron Group Holding che da anni condivide un legame speciale con la famiglia di Stefano De Martino. Sebbene i due si conoscano da tempo, solo di recente avrebbero dato il via a una vera e propria relazione, trascorrendo diverse settimane prima in Sardegna e poi a Napoli.

Caroline Tronelli con t–shirt Miu Miu

Lontana dal mondo dello spettacolo, nella vita fa la modella, non a caso vanta una bellezza semplice ma mozzafiato. Sui social è molto attiva, conta oltre 18.000 followers e documenta spesso gli impegni quotidiani, concentrandosi soprattutto sui look super trendy scelti per le varie occasioni.

Caroline con la Kelly bag di Hermès

Mini dress cut-out, pantaloni cargo, cappelli di paglia e body sgambatissimi: Caroline conosce (e segue) tutte le tendenze del momento.

Caroline con la borsa Chanel

Caroline Tronelli e la passione per gli accessori griffati

Il dettaglio che accomuna i diversi outfit di Caroline Tronelli? Non rinuncia mai agli accessori griffati. Ne ha di ogni tipo, dalle t-shirt con il logo Miu Miu di cristalli sul petto ai bracciali rigidi di Hermès (i Clic H da 660 euro), fino ad arrivare alle borsette Chanel, Saint Laurent ed Hermès.

I bracciali Clic H di Hermès

Insomma, pare proprio che la nuova fiamma di Stefano De Martino, oltre a essere destinata a diventare la sua nuova fidanzata ufficiale, abbia anche tutte le carte in regola per essere icona fashion dell'estate. In quante si ispireranno a lei per sfoggiare degli impeccabili outfit vacanzieri durante i prossimi viaggi?